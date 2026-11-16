El hecho ocurrió en barrio Soldado Argentino, en Rivadavia. La Policía secuestró una Zanella 250 cc y concretó la aprehensión en flagrancia.

Un hombre de 37 años fue aprehendido en Rivadavia luego de que, según la versión policial, sustrajera la motocicleta de su tío y tratara de escapar al advertir la presencia de la Policía. El procedimiento se desarrolló en barrio Soldado Argentino, con jurisdicción de Comisaría 30°.

El damnificado, un hombre de 50 años, manifestó que le habrían sustraído una motocicleta y señaló que quien se la habría llevado era su sobrino. Esa declaración activó las medidas de primera instancia que realizó el personal policial en la zona.

Luego de completadas esas actuaciones iniciales, los efectivos observaron que el sospechoso se hacía presente con la motocicleta a la par. Al ser entrevistado, se dio a la fuga hacia el domicilio, aunque fue alcanzado y aprehendido por el personal interviniente.

En el procedimiento se secuestró una motocicleta Zanella 250 cc. Con ese elemento quedó formalizado el secuestro vinculado al hecho investigado, mientras se avanzaba con las actuaciones de rigor en la dependencia con jurisdicción sobre el barrio.

Por el momento, el dato relevante para la causa es la aprehensión en flagrancia y la recuperación del rodado. La continuidad del trámite dependerá de las medidas policiales y judiciales que correspondan en Rivadavia.