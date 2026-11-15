El menor fue atendido por efectivos policiales y por personal de Emergencia Médica. El médico constató que estaba en buen estado y no dispuso traslado.

Un bebé de 2 meses fue asistido por efectivos policiales en Chimbas luego de que su padre llegara con él en brazos y advirtiera que se estaba ahogando. Según el parte, el episodio ocurrió con leche materna y activó una intervención inmediata del personal en el lugar.

De acuerdo con la información oficial, el cabo Leandro Cuenca, el cabo Maximiliano Navarro y el agente Federico Di Salvo comenzaron a asistir al menor y se dirigieron de inmediato a la base de la ambulancia de la Unidad de Emergencia Médica. La maniobra permitió que el bebé vomitara y comenzara a reaccionar, hasta recuperar la respiración con normalidad.

Intervención médica En ese momento se comunicaron telefónicamente con personal de Emergencia Médica, que arribó al lugar en ambulancia. Tras examinar al bebé, el médico interviniente constató su buen estado de salud y determinó que no era necesario trasladarlo al hospital. La asistencia quedó así resuelta en el sitio, sin derivación posterior.

Respuesta inmediata El bebé quedó al cuidado de sus progenitores, quienes según el parte oficial se encontraban tranquilos y agradecidos por la intervención policial. El caso muestra la coordinación entre la respuesta policial inicial y la atención sanitaria de emergencia en una situación de riesgo vital para un lactante. No se informaron otros antecedentes ni medidas posteriores vinculadas al episodio.