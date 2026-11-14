El robo ocurrió en Ipoint Store, en Rivadavia oeste. La pérdida estimada ronda los US$23.000 y es el tercer caso similar en poco más de un mes.

Un nuevo robo afectó a un comercio de venta de celulares en Capital. Esta vez el blanco fue Ipoint Store, ubicado sobre calle Rivadavia oeste, donde delincuentes se llevaron unos 25 iPhones y dinero en efectivo. Según la información policial y la empresa, el local sufrió el ingreso tras forzar una puerta de madera.

La pérdida estimada ronda los US$23.000, de los cuales cerca de US$20.000 corresponden a los teléfonos y otros US$2.850 al efectivo sustraído. Los equipos eran de distintos modelos, tanto usados como sellados, lo que amplía el alcance económico del hecho. El episodio vuelve a impactar sobre un rubro que ya había quedado expuesto por otros robos recientes en la provincia.

El propietario difundió un video en redes sociales para pedir colaboración y tratar de recuperar los teléfonos. En ese mensaje, expresó: “Si les ofrecen iPhones baratos, comuníquense conmigo”. La difusión pública del pedido buscó ampliar la posibilidad de rastrear los equipos sustraídos, aunque no se informó si hubo resultados concretos hasta el momento.

Antecedentes recientes: el caso se suma al robo cometido en America ID, en Capital, durante la madrugada del 10 de noviembre. En ese hecho, delincuentes entraron al local de calle Las Heras 111 y se llevaron 20 iPhones, una caja fuerte con 110 dólares, tarjetas bancarias y documentación. La fuga terminó cuando el auto en el que escapaban sufrió un desperfecto mecánico en Las Heras y Falucho.

Por ese episodio fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un adolescente de 16 años y tres mayores de edad. El 12 de noviembre, Andrés Jeremías Zárate Ortega fue condenado a seis años de prisión efectiva y Kevin Miguel Narváez recibió una pena de siete años y diez meses, aunque cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. Santiago Ramiro Pérez accedió a la suspensión de juicio a prueba. El acuerdo fue impulsado por el fiscal Fernando Bonomo.

Otro antecedente fue el robo a GoLite iPhone, en Rivadavia, ocurrido el 30 de octubre. Los delincuentes entraron de madrugada al local de avenida Libertador y Paso de los Andes, al parecer por un balcón, y se llevaron 20 iPhones de distintos modelos y una PlayStation 5, con un perjuicio estimado en unos US$15.000. El propietario, Luciano Britos, dijo que sospechaba de alguien de su entorno cercano y luego difundió fotos de presuntos implicados con teléfonos y dinero. La Policía allanó una vivienda, recuperó un iPhone y detuvo a un sospechoso, que recuperó la libertad pocas horas después.