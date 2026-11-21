El operativo fue ordenado por la Justicia tras la denuncia de un vecino. También secuestraron cinco aves y un hombre quedó identificado en la causa.

Dos caballos fueron rescatados el miércoles 18 de noviembre en una finca de Sarmiento tras un allanamiento autorizado por el Juzgado de Paz de Sarmiento. La intervención se originó por la denuncia de un vecino y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Rural N° 4. Un veterinario constató un cuadro de desnutrición extrema y otras complicaciones físicas en ambos animales.

El procedimiento se realizó en un predio ubicado en inmediaciones de las calles Dominguito y Bambichini. En el lugar fueron hallados un macho overo y una hembra zaina, de aproximadamente 15 y 16 años. Por disposición judicial, además, se secuestraron dos gansos y tres gallinas.

Estado de los animales Las condiciones en que se encontraban los equinos quedaron asentadas en un informe veterinario incorporado a la investigación. Según esa evaluación, ambos presentaban caquexia, una condición asociada a una pérdida extrema de peso y masa muscular. También tenían signos de deshidratación y alteraciones en la piel y el pelaje.

El relevamiento indicó, además, que llevaban alrededor de un año sin recibir el mantenimiento y cuidado correspondiente de los cascos. Esa falta de atención ya había provocado principios de fractura, aunque todavía conservaban capacidad de desplazamiento. Ese dato fue uno de los elementos centrales para dimensionar el estado de abandono prolongado.

Investigación judicial En el marco de las actuaciones, los efectivos identificaron al presunto propietario de los animales, un hombre de apellido Reta, mayor de edad y domiciliado en Sarmiento. La causa continúa bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades correspondientes por las condiciones en que fueron encontrados los animales. El expediente seguirá su curso con las constancias del operativo, el informe veterinario y la medida dispuesta por la Justicia.