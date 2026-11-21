La mujer advirtió el faltante de su cartera mientras compraba en un supermercado sobre la Ruta 20. La causa quedó en la UFI Delitos contra la Propiedad.

Una mujer sufrió la sustracción de su cartera con cerca de 900.000 pesos en efectivo mientras hacía compras en un supermercado mayorista de Santa Lucía. El hecho, ocurrido este viernes, dejó además la pérdida de tarjetas bancarias, maquillaje y documentación personal de su familia.

Según consta en la denuncia, el episodio se produjo en el establecimiento comercial ubicado sobre la Ruta Nacional 20, en inmediaciones de calle Gorriti. La damnificada, identificada por su apellido como García Fernández y con domicilio en el departamento 25 de Mayo, no pudo precisar en qué momento ni de qué manera le quitaron sus pertenencias. La falta fue advertida mientras recorría el salón de ventas.

Tras comprobar que ya no tenía la cartera, la mujer se presentó en la Comisaría 5ª de Santa Lucía para radicar la denuncia correspondiente. En el interior llevaba, además del dinero, distintos elementos de maquillaje, tarjetas bancarias y documentación de todos los integrantes de su grupo familiar. La presentación formal permitió activar la intervención judicial sobre el caso.

Intervención fiscal La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso medidas para identificar a la persona responsable y avanzar con el secuestro de los elementos sustraídos. Por el momento, no trascendieron datos sobre la identidad del sospechoso ni sobre la posibilidad de recuperar el dinero y los objetos robados. La investigación continúa abierta y no se informaron otras precisiones sobre el modo en que se produjo el hurto.

Mientras avanza la pesquisa, el dato relevante para el expediente es la reconstrucción del recorrido de la víctima dentro del comercio y la eventual existencia de registros que permitan establecer cuándo ocurrió la sustracción. También permanece pendiente la recuperación de la documentación personal y de las tarjetas bancarias, elementos cuya pérdida puede generar trámites adicionales para la damnificada.