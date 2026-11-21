El hecho ocurrió en el barrio Marquesado II, en Rivadavia. La causa quedó en la UFI Flagrancia por presunta portación ilegítima de arma de fuego.

Una pelea entre dos hombres en una plaza de La Bebida terminó con la detención de un joven de 18 años y el secuestro de un arma de fabricación casera. El episodio ocurrió en el barrio Marquesado II, en Rivadavia, y motivó la intervención de efectivos del Comando Oeste.

Los uniformados fueron enviados al lugar tras un aviso por una gresca. Cuando llegaron, uno de los involucrados escapó hacia el interior del barrio y, al advertir la presencia policial, arrojó un objeto antes de continuar la huida. Ese elemento resultó ser una tumbera de color amarillo y gris, aparentemente confeccionada con caños de gas.

Al inspeccionarla, los policías constataron que el arma contenía un cartucho calibre 12/70. La persecución siguió hasta las inmediaciones de calle Santiago del Estero y calle Proyectada, donde finalmente fue interceptado el sospechoso y quedó aprehendido.

Intervención judicial Debido a la hostilidad registrada en la zona, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 34° para resguardar la integridad de los policías, del detenido y de los vecinos. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia y fue caratulado como presunta portación ilegítima de arma de fuego.

Situación procesal La calificación informada por la investigación mantiene el hecho en etapa inicial y bajo análisis judicial. Por el momento, la causa se concentra en la tenencia del arma secuestrada y en la secuencia de la persecución policial. No se informaron otras imputaciones ni medidas adicionales en esta instancia.