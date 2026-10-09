Un hombre de 30 años fue detenido en el barrio Santa Rita tras un aviso sobre movimientos sospechosos en un local de calle 11. La causa quedó en Flagrancia.

Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada en Pocito, acusado de intentar robar en el comercio Max Mall Chino, ubicado sobre calle 11, entre David Chávez y Aberastain. La intervención policial se activó a partir de un aviso por movimientos sospechosos en el local y derivó en un operativo en la zona.

Según la información policial, el sospechoso habría estado forcejeando el comercio cuando fue advertido por un testigo. La descripción aportada al personal actuante precisó que vestía una gorra blanca, una campera gris y negra y un pantalón oscuro. Ese dato permitió orientar la búsqueda inmediata en el sector.

El testigo entrevistado indicó además que el hombre escapó por calle 11 hacia el oeste y luego perdió su rastro. Con esa referencia, personal del Móvil Comunal realizó recorridas por la zona hasta ubicar a un individuo con características similares en el interior del barrio Santa Rita. Allí se concretó la aprehensión.

El detenido fue identificado como González, de 30 años. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron varios peluches, un hierro, una tijera con mango azul y una mochila negra con verde. Esos elementos quedaron incorporados a las actuaciones como parte de la investigación inicial.

En el caso intervino la Comisaría 7ª y la causa quedó caratulada como robo, con intervención de la UFI Flagrancia. Además, se presentó un ayudante fiscal, quien dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia. El avance del expediente dependerá ahora de las medidas que disponga esa instancia judicial.