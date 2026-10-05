La audiencia de control de acusación se postergó diez días por un planteo de la defensa. La fiscalía anticipó que pedirá cuatro años de prisión efectiva para cada imputado.

La causa judicial contra tres policías acusados de golpear a un joven con discapacidad en Rawson sumó una nueva postergación. La audiencia de control de acusación, instancia previa al juicio oral, se reprogramó por 10 días a partir de un pedido de la defensa de uno de los imputados.

El trámite estaba previsto ante la jueza de Garantías Carolina Parra. Antes de que la fiscalía expusiera su acusación, el abogado Reinaldo Bedini, defensor del cabo Diego Antonio Díaz Sanz, solicitó tiempo para incorporar una prueba que considera relevante para su cliente. La presentación apuntó a ampliar un informe técnico sobre las comunicaciones policiales por radio previas al procedimiento.

Prueba en discusión La defensa pidió auditar las modulaciones de audio que los policías mantuvieron en la hora previa a las 19. Según su hipótesis, esas grabaciones demostrarían que la fractura sufrida por la víctima no fue causada por la Policía, sino por un grupo de vecinos en medio de un intento de linchamiento. La jueza concedió el plazo para que la fuerza entregue el peritaje y la audiencia pueda retomarse.

El hecho investigado ocurrió en agosto de 2024 en el barrio La Estación, también en Rawson. La víctima es un joven mayor de edad con retraso madurativo que, tras el procedimiento policial, sufrió una fractura severa en el lado izquierdo de la mandíbula. La lesión requirió cirugía y le dejó 120 días de incapacidad, de acuerdo con el expediente.

Imputaciones y pedido fiscal Los acusados son el cabo Emanuel Paredes, el cabo Diego Antonio Díaz Sanz y el agente Fernando Aballay, todos integrantes de la Motorizada N°2. Están imputados como coautores de apremios ilegales, lesiones graves, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, figura vinculada a la presunta adulteración del acta de aprehensión para justificar el operativo. El fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales, anticiparon que pedirán cuatro años de prisión efectiva para cada uno.

Próximo paso Con el plazo ya concedido, la causa quedará a la espera del peritaje solicitado por la defensa y de la reanudación de la audiencia de control de acusación. Esa instancia definirá si el expediente avanza hacia el juicio oral con la prueba ya delimitada por las partes.