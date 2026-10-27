La abogada Vanesa Laciar informó que el expediente sigue en marcha y que las presentaciones crecieron desde 40 en la Justicia provincial.

La causa por la presunta estafa de Global Market sigue en trámite en la Justicia federal y las denuncias ya superan las 200. La abogada Vanesa Laciar, que representa a varios damnificados, señaló que esperan nuevas medidas de investigación en las próximas semanas.

Según la letrada, las presentaciones pasaron de unas 40 denuncias iniciales en la Justicia provincial a más de 200 en el fuero federal. Ese incremento refleja la incorporación de nuevos reclamos de familias sanjuaninas al expediente. La evolución del número de presentaciones también muestra el traslado del caso a una instancia judicial con competencia federal.

Medidas en curso Laciar recordó que hace algunas semanas se realizaron allanamientos en el marco de la causa. Indicó además que todavía aguardan la concreción de nuevas medidas judiciales. La abogada afirmó que percibe celeridad en el avance del expediente, aunque no precisó qué diligencias están pendientes.

La investigación permanece abierta para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, decisión que deberá adoptar la Justicia. Por el momento, no hay precisiones sobre los próximos pasos ni sobre los plazos de resolución. El dato relevante a seguir es si en las próximas semanas se ordenan nuevas medidas en el fuero federal.