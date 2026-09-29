El PAMI difundió una guía de prevención ante estafas virtuales que buscan obtener datos personales de afiliados a través de WhatsApp, redes sociales y correo electrónico. La advertencia apunta a reconocer contactos falsos y evitar que terceros accedan a contraseñas, códigos de validación o información sensible.

Según el organismo, los fraudes pueden comenzar con mensajes que aparentan ser enviados por la entidad y que derivan en pedidos de información o en enlaces para ingresar datos. La recomendación inicial es verificar que el contacto pertenezca realmente a PAMI antes de responder o avanzar con cualquier gestión. En redes sociales, los perfiles oficiales cuentan con la tilde de verificación junto al nombre, aunque el organismo aclara que el historial de publicaciones y la cantidad de seguidores solo sirven como referencias adicionales.

Canales oficiales

El organismo recordó además que no trabaja con intermediarios en redes sociales. En ese marco, advirtió que ningún supuesto representante debe cobrar dinero por realizar una gestión o facilitar una prestación. Frente a cualquier duda, la indicación es recurrir directamente a los canales institucionales y no continuar conversaciones con perfiles cuya identidad no pueda comprobarse.

Datos que no deben compartirse

PAMI insistió en que no deben entregarse contraseñas, códigos de validación ni datos personales ante pedidos sospechosos. También recomendó no abrir enlaces recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales si no puede verificarse que pertenecen a un canal oficial. Para trámites vinculados a Mi PAMI, el organismo aconsejó ingresar únicamente desde la aplicación oficial o el portal correspondiente.

Advertencia sobre WhatsApp

La entidad puso especial atención en su servicio PAME. Informó que el canal de WhatsApp se encuentra fuera de funcionamiento mientras se desarrolla una nueva versión, por lo que cualquier comunicación que se presente como proveniente de PAMI por esa vía debe considerarse sospechosa. En esos casos, la recomendación es no entregar datos personales ni códigos y cortar el contacto.

Si un afiliado recibe un mensaje que podría tratarse de una estafa, PAMI indicó que debe evitar compartir información y no seguir la conversación con el supuesto representante. Para consultas o denuncias, el organismo dispone de PAMI Escucha y Responde, a través de la línea gratuita 138, que funciona las 24 horas durante todo el año, además de los canales digitales oficiales y la atención presencial en agencias.