Un control de la Policía Rural en el puesto fitosanitario de Difunta Correa terminó con tres hombres oriundos de Mendoza infraccionados y con el secuestro de 10 animales faenados y un ave protegida. El procedimiento se hizo cerca de las 23, cuando personal de la Unidad Rural N°1 Vallecito entrevistó a los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux gris oscuro. El caso derivó además en actuaciones por la documentación del vehículo, que tenía la Revisión Técnica Obligatoria vencida.

Durante la inspección del rodado, los efectivos hallaron una conservadora con cinco animales faenados y, en una caja de cartón, otros cinco ejemplares. Según el parte, se trataba de liebres y vizcachas, lo que elevó a 10 la cantidad total de fauna transportada. El hallazgo activó las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa provincial de fauna silvestre.

Ave protegida La revisión también permitió detectar un pipitero de collar, conocido como picahuesos, dentro de una caja de vino acondicionada con orificios. De acuerdo con la información oficial, la tenencia de esa especie se encuentra protegida. El hallazgo amplió el alcance del procedimiento, que ya no se limitaba a una infracción de tránsito o transporte.

Ante esta situación, intervino el Juzgado de Paz de 9 de Julio, que subroga al de Caucete. Desde ese organismo se dispuso iniciar un expediente contravencional por infracción a los artículos 162 inciso C y 206 de la Ley 941 y a los artículos 41 y 42 de la Ley 606-L. Esas normas forman parte del régimen local aplicable a la conservación y el control de fauna y a las contravenciones vinculadas con su tenencia o transporte.

Los animales faenados fueron trasladados al Parque Faunístico y el ave fue derivada al Arca para su resguardo. En paralelo, los uniformados labraron el acta por la RTO vencida y retuvieron la licencia de conducir del vehículo. El expediente contravencional quedó abierto y la causa administrativa seguirá su curso en la Justicia de Paz.