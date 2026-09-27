Ocurrió en la zona de avenida Joaquín Uñac y Gobernador Castro. La Policía intervino después de una aprehensión civil y dejó al sospechoso a disposición de la Justicia.

Un hombre de 25 años fue aprehendido en Rawson, acusado de intentar sustraerle una cartera a una joven en un drugstore y de tratar de huir en moto. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 en la zona de avenida Joaquín Uñac (ex Mendoza) y Gobernador Castro. La intervención policial se produjo a partir de un aviso por una aprehensión civil, es decir, una retención realizada por particulares hasta la llegada de la fuerza de seguridad.

Según informó la Policía, personal del Comando Radioeléctrico Sur fue enviado al lugar y encontró a un grupo de personas que mantenía reducido al sospechoso. Los efectivos procedieron a su aprehensión y lo trasladaron para dejarlo a disposición de la Justicia. En este tipo de casos, la calificación legal y las medidas posteriores dependen de lo que establezca la autoridad judicial interviniente.

De acuerdo con el relato de la damnificada, una joven de 23 años, ella se encontraba sentada junto a su novio y una amiga dentro del local cuando el hombre se acercó y le habría sustraído un bolso tipo cartera de cuero negro. Esa versión forma parte de las actuaciones iniciales y deberá ser evaluada en el marco de la investigación correspondiente. La identificación de la víctima se mantiene limitada a los datos provistos en el parte y sin otros elementos personales.

Tras el presunto intento de sustracción, el sospechoso habría intentado escapar en una motocicleta, pero fue alcanzado y reducido por las personas presentes en el lugar. Después de esa intervención, la Policía aseguró la escena y continuó con las actuaciones. La causa quedó ahora bajo la órbita judicial, que deberá definir los pasos procesales a seguir a partir de las constancias reunidas por los efectivos intervinientes.