El abogado Maximiliano Páez Delgado, representante de Emiliano Manuel Cabra García, expresó su disconformidad con el trabajo del Ministerio Público Fiscal y apuntó contra el fiscal Ginsberg. Sostuvo que la investigación avanzó de manera apresurada y sin un correcto direccionamiento.

La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara en la Comisaría 18° de Albardón sumó nuevos cuestionamientos desde la defensa de uno de los policías imputados. El abogado Maximiliano Páez Delgado, representante legal de Emiliano Manuel Cabra García, criticó el procedimiento llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal y manifestó su desacuerdo con la manera en que se desarrolló la pesquisa.

En diálogo con Radio Mil20, el letrado apuntó directamente contra el fiscal Ginsberg, a cargo de la causa, y cuestionó tanto los tiempos como el rumbo que tomó la investigación. A su entender, la Fiscalía habría avanzado de manera apresurada sobre determinadas conclusiones, sin contar con un direccionamiento adecuado para esclarecer lo sucedido.

Páez Delgado expresó su «total disconformidad» con el procedimiento investigativo y consideró que la causa no fue correctamente encaminada. Sus cuestionamientos se centraron en la forma en que se desarrollaron las primeras medidas y en las conclusiones que, según su postura, se habrían anticipado durante esa etapa.

El planteo de la defensa se da en una causa que tiene a cinco efectivos policiales señalados por la muerte de Jara, quien falleció mientras se encontraba detenido en la dependencia policial de Albardón.

Mientras tanto, la investigación penal preparatoria continúa en manos de la Justicia, con el objetivo de reconstruir las circunstancias del fallecimiento y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder a los involucrados.