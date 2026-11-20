La Policía aprehendió a un hombre de 40 años en un colectivo de la Línea 400. La causa quedó caratulada como tentativa de hurto e interviene Flagrancia.

Un hombre de 40 años, identificado por la Policía como Juan Guillermo Arce y domiciliado en Capital, fue aprehendido en Rivadavia luego de que efectivos interceptaran el colectivo en el que intentaba alejarse tras ingresar a una farmacia. El procedimiento se concretó el último jueves, cerca de las 13:45, en el marco de un aviso al 911 por parte del propietario del comercio. La intervención terminó con el secuestro de tres perfumes presuntamente vinculados al hecho y con la apertura de una causa penal por tentativa de hurto.

El episodio ocurrió en la Farmacia San Martín, ubicada sobre Avenida General San Martín al 3540 Oeste. Según informó la Policía a Telesol Diario, el dueño del local, de 29 años, advirtió que un hombre había sustraído elementos del comercio y luego lo siguió hasta ver que subía a una unidad de la Línea 400. Con esos datos, el operador del 911 comisionó a personal policial para localizar el vehículo y al sospechoso.

Intervención policial

En el operativo intervinieron efectivos de la Motorizada V y de la Subcomisaría Cipolletti, que ubicaron el colectivo y reconocieron al sospechoso en su interior. De acuerdo con la información oficial difundida, al ser abordado reaccionó de manera agresiva, por lo que fue aprehendido en el lugar. Después, el damnificado lo reconoció como la persona señalada en el aviso inicial.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron tres perfumes relacionados con el hecho: uno marca Natura Spirit, un Fuller rosado y otro Boos. Ese material quedó incorporado a la investigación como evidencia del procedimiento. La secuencia descripta por la fuerza de seguridad sostiene la hipótesis de un intento de sustracción y no una consumación del delito.

Flagrancia

Tras la consulta con el ayudante fiscal Emiliano Usín, se dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, mecanismo previsto para casos en los que la persona es detenida en el momento o inmediatamente después del hecho. La causa quedó registrada bajo el Legajo N.º 25/26 de la Comisaría 13ra, caratulada como tentativa de hurto, con intervención de la UFI Flagrancia. El avance procesal dependerá de las medidas que adopte esa unidad fiscal y de la incorporación de las actuaciones policiales al expediente.