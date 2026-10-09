Imagen ilustrativa.

Una serie de incendios intencionales afectó al menos a ocho vehículos estacionados en la vía pública en apenas diez días en el partido bonaerense de San Martín, según el relevamiento de los casos difundido en la nota original. La secuencia mantiene abierta una investigación policial para establecer si los episodios están vinculados entre sí y quiénes serían los responsables. El último hecho se registró durante la madrugada en San Andrés, donde un auto quedó destruido y otro sufrió daños de consideración.

El episodio más reciente ocurrió en Ayacucho, entre Alem y Casares, en San Andrés. Allí, un Renault Clio fue consumido por el fuego y otro automóvil resultó alcanzado por las llamas. De acuerdo con los vecinos, esa misma cuadra ya había sido escenario de otros dos ataques similares, lo que reforzó la preocupación en la zona. La reiteración de hechos sobre vehículos estacionados en la calle es el dato que sostiene la hipótesis de una acción deliberada.

Otros puntos afectados

La seguidilla también alcanzó otros sectores del distrito. Entre los lugares mencionados figuran la calle Congreso, en San Andrés; la zona de Junín y Aguer, entre José León Suárez y Villa Ballester; y las inmediaciones de San Lorenzo y Esmeralda, en Villa Ballester. La dispersión territorial de los incendios complica la reconstrucción de la secuencia y obliga a los investigadores a determinar si se trata de un mismo patrón de ataque o de hechos aislados.

Investigación en curso

Frente a la reiteración de los casos, algunos habitantes sospechan que detrás de los incendios podrían estar dos personas que se movilizan en moto y aprovechan la madrugada para prender fuego los vehículos. Esa versión surge de los dichos de vecinos y no fue confirmada oficialmente en el material disponible. En el marco de la investigación, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a un sospechoso, cuya identificación habría sido posible a partir de imágenes registradas por una cámara de seguridad privada que captó uno de los ataques.

Sin embargo, la aparición de nuevos casos después de esa detención profundizó la incertidumbre entre los vecinos y mantuvo abierta la pesquisa. Los investigadores buscan establecer si todos los incendios están relacionados, identificar a los responsables y determinar qué motivó la seguidilla de ataques. Por el momento, el dato más concreto es que los episodios se repitieron en distintos puntos de San Martín en un lapso de diez días, con al menos ocho vehículos afectados.