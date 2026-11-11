El Tribunal Oral Federal de San Juan fijó penas de entre 2 y 6 años y 6 meses. La droga fue hallada en enero en un operativo ligado al Mercado Concentrador de Rawson.

La Justicia Federal de San Juan condenó este miércoles a cuatro acusados por la causa de los 61 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de bananas. Entre los sentenciados hay dos vecinos sanjuaninos, un chofer jujeño y un comerciante salteño. El Tribunal Oral Federal les impuso penas que van desde los 2 años de prisión condicional hasta los 6 años y 6 meses de cárcel.

El fallo fue dictado por el juez Daniel Doffo, integrante del Tribunal Oral Federal de San Juan. La pena más baja recayó sobre Brian Gonzalo Millán Pizarro, uno de los sanjuaninos, a quien se le aplicaron 2 años de prisión condicional y una multa de 150.000 pesos por tenencia simple de estupefacientes. Según la sentencia, seguirá en libertad con las medidas de control vigentes hasta que el fallo quede firme.

El otro condenado de San Juan, el changarín Roberto Daniel Castro Rojas, recibió 4 años y 6 meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, el tribunal le impuso una multa de 70 unidades fijas y dispuso que continúe con arresto domiciliario hasta que la condena quede firme. La resolución también alcanzó al camionero jujeño Aldo Rubén Rodrigo Vidaurre, condenado a 5 años y 6 meses de prisión por transporte de estupefacientes en carácter de coautor, más una multa de 100 unidades fijas.

La pena más alta fue para el comerciante salteño Dardo David Darío Moreno, identificado como el organizador de la maniobra y presunto dueño de la droga. Recibió 6 años y 6 meses de prisión y una multa de 150 unidades fijas por transporte de estupefacientes. El juez ordenó que permanezca en prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.

La maniobra investigada se reconstruyó a partir de los movimientos del cargamento desde el norte del país hasta San Juan. Según la acusación fiscal, el recorrido comenzó el 14 de enero, cuando Moreno salió de Colonia Santa Rosa, Salta, con destino a Guaymallén, Mendoza. El camión llevaba miles de cajas de bananas y, debajo del sistema de refrigeración del semirremolque, ocultaba 84 paquetes de cocaína. Moreno viajaba adelante, en una camioneta, y coordinaba el trayecto.

El plan se interrumpió el 16 de enero, cuando el camión no pudo ingresar a Mendoza por falta de documentación fitosanitaria, es decir, la requerida para el control de productos vegetales. Moreno ordenó entonces regresar a San Juan, donde consiguió un depósito en calle 9 y Cervantes, en Pocito, y contrató otro camión en el Mercado Concentrador de Rawson para trasladar la mercadería. Para esa tarea convocaron a varios changarines, entre ellos Millán Pizarro y Castro Rojas, y durante la descarga encontraron los paquetes de droga ocultos en el fondo del semirremolque.

Horas después, las fuerzas de seguridad secuestraron los primeros paquetes en distintos procedimientos. Millán Pizarro se presentó por su cuenta y entregó una mochila con otros 12 panes de droga. Un allanamiento posterior permitió hallar más cocaína enterrada en un terreno baldío junto a una propiedad vinculada a Castro Rojas; en total, se recuperaron 61 kilos de cocaína con más del 80% de pureza. El juicio había comenzado el 22 de octubre bajo la conducción de Doffo, y la sentencia deja ahora abierto el tramo de ejecución hasta que quede firme.