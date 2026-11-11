El despliegue alcanzó a las jurisdicciones de las comisarías 34ta y 38ta. Según el balance oficial, hubo 14 aprehendidos en una y 8 en la otra.

Un operativo de prevención desplegado en el sur de San Juan terminó con 22 personas aprehendidas en una sola jornada. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Coordinadora de Departamentales y abarcó las jurisdicciones de las comisarías 34ta y 38ta. El dato adquiere relevancia por el volumen de intervenciones concentradas en un mismo día y por el alcance territorial del dispositivo.

De acuerdo con el balance oficial, la mayor cantidad de demorados se registró en el área de la comisaría 34ta, donde fueron aprehendidas 14 personas. En la jurisdicción de la comisaría 38ta, en tanto, se contabilizaron otras 8. La información difundida no precisó más detalles sobre las circunstancias de cada caso, pero sí confirmó que el total de intervenciones alcanzó a hombres y mujeres en ambas zonas.

Antecedentes del operativo Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, los involucrados fueron demorados por cuestiones contravencionales y todos registraban antecedentes. Esa referencia ubica el procedimiento dentro de un esquema de control preventivo y no de una investigación judicial penal, al menos con los datos disponibles. En ese marco, la medida se orientó a detectar situaciones irregulares y reforzar la presencia policial en la vía pública.

Alcance institucional La Unidad Coordinadora de Departamentales lleva adelante este tipo de tareas en distintos sectores de la provincia, según el parte oficial. El despliegue en el sur sanjuanino se inscribe en esa línea de trabajo y muestra una intervención simultánea sobre dos jurisdicciones policiales. No se informaron, por el momento, derivaciones judiciales ni nuevas medidas vinculadas al operativo.

Próximos pasos Con el dato ya consolidado, el punto a seguir es si estas acciones de prevención continuarán en otros departamentos y con qué frecuencia se replicarán. También resta conocer si las personas demoradas quedaron sujetas a actuaciones contravencionales adicionales o si recuperaron su situación procesal tras la intervención policial.