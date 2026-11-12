El siniestro ocurrió minutos después de las 11.30 en Santa Lucía. En la escena trabajaban la Policía, Criminalística y la UFI de Delitos Especiales.

Un motociclista murió minutos después de las 11.30 de este jueves tras un choque ocurrido en la intersección de avenida Circunvalación y calle San Lorenzo, en Santa Lucía, según voceros policiales citados por Telesol Diario. La información preliminar indica que el hecho involucró a un camión con carretón y a una motocicleta. Por el momento, no se informaron la identidad de la víctima ni mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro.

De acuerdo con esa versión inicial, el camión habría arrollado al motociclista y la víctima murió en el lugar. También circuló una versión policial que señala que el camionero no habría frenado al momento del impacto. Esa hipótesis no fue confirmada oficialmente en el material disponible y deberá ser corroborada por las pericias correspondientes.

Trabajo en la escena En el lugar se encontraban trabajando personal de la comisaría jurisdiccional, efectivos de Criminalística y la UFI de Delitos Especiales. La intervención de esas áreas apunta a relevar huellas, posiciones de los vehículos y otros elementos útiles para reconstruir cómo ocurrió el siniestro. La causa y las eventuales responsabilidades quedarán sujetas al resultado de esas actuaciones.

La presencia de los equipos de investigación y de la Policía también generó cortes en la zona para resguardar el área del accidente. Esa disposición produjo un fuerte congestionamiento vehicular en un sector de alta circulación, lo que afectó el tránsito sobre uno de los accesos más transitados del Gran San Juan. No se informó, hasta el momento, cuándo quedarían liberadas las calzadas.

Antecedente inmediato El caso quedó bajo la órbita de la comisaría jurisdiccional y de la UFI de Delitos Especiales, que deberán establecer la mecánica del choque y las eventuales responsabilidades penales si surgieran del expediente. Mientras tanto, la escena permanecía preservada para las tareas de Justicia y Criminalística. La evolución de esas pericias será la variable clave para determinar si hubo maniobra imprudente, falta de frenado u otra circunstancia vinculada al impacto.