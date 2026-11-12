Una policía lo observó en el centro de Caucete y pidió apoyo al Comando Radioeléctrico Este. El caso quedó en Flagrancia como hurto.

Un hombre de 44 años fue detenido el último miércoles en Caucete, luego de que una agente de Policía advirtiera la sustracción de dos packs de cubiertos en un comercio céntrico. El procedimiento terminó con la aprehensión del sospechoso y la recuperación de los elementos, según informaron fuentes policiales. El caso quedó a disposición del sistema de Flagrancia con carátula provisoria de hurto.

El episodio ocurrió pasadas las 11:30 en el local El Mago, ubicado en la intersección de Diagonal Sarmiento y Santa María de Oro. En ese momento, una agente realizaba tareas de prevención cerca de una sucursal bancaria cuando observó a dos hombres que corrían por calle Laprida. La intervención se produjo a partir de esa situación y derivó en la activación del operativo policial.

Al acercarse, uno de los hombres le dijo a la uniformada que acababa de ser víctima de un robo. Ante ese planteo, la policía solicitó colaboración al Comando Radioeléctrico Este, que interceptó y aprehendió a uno de los sospechosos. El detenido fue identificado como Juan Miguel Agüero, domiciliado en el barrio Ruta 20, en Caucete, de acuerdo con fuentes policiales citadas por Telesol Diario.

Elementos recuperados

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus prendas dos packs de cubiertos marca Tramontina, de 24 unidades cada uno. Uno era de color rojo y el otro azul, y contenían cuchillos, tenedores y cucharas, precisaron en la fuerza. Minutos después, el encargado del comercio se presentó en el lugar y reconoció los elementos como pertenecientes al negocio.

Situación judicial

Por el hecho, Agüero quedó a disposición de Flagrancia en el Legajo N.º 34/26, bajo la carátula provisoria de hurto. Esa instancia judicial interviene en delitos de resolución rápida, con procedimientos abreviados para casos en los que la evidencia inicial permite avanzar con celeridad. La definición procesal del expediente dependerá de las actuaciones posteriores y de la valoración de la prueba reunida en el procedimiento.