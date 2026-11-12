La Fiscalía sanjuanina congeló fondos en una plataforma y logró su devolución a la víctima. El damnificado confirmó que el dinero ya ingresó a su cuenta.

La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de San Juan recuperó aproximadamente $3.800.000 que habían quedado retenidos en una plataforma de criptomonedas, en el marco de una denuncia por defraudación informática vinculada a una supuesta inversión financiera. La medida fue posible después de identificar el recorrido de los fondos, requerir información a la plataforma y pedir el congelamiento del dinero disponible. Luego, la Justicia autorizó la reversión de esos activos a favor del damnificado, que confirmó el 11 de noviembre haber recibido el importe en su cuenta bancaria.

Una captación por WhatsApp

La investigación se inició el 2 de octubre de 2026, a partir de la denuncia de un hombre que dijo haber sido contactado durante agosto por personas que se presentaban como asesores de inversiones en criptomonedas. Según relató, las comunicaciones se hicieron por WhatsApp y lo guiaron para descargar aplicaciones, abrir una cuenta en Ripio y realizar distintas operaciones financieras. También afirmó que lo indujeron a pedir préstamos en el Banco Galicia y en el Banco de la Nación Argentina para aumentar el capital destinado a esas supuestas inversiones.

De acuerdo con la presentación, el dinero era transferido desde sus cuentas bancarias hacia Ripio y luego convertido en criptoactivos, que después se enviaban a direcciones externas indicadas por los supuestos asesores. La maniobra continuó hasta que le exigieron un nuevo pago de $8.000.000 para retirar supuestas ganancias. A partir de ese requerimiento, el denunciante advirtió que podía estar frente a una estafa y estimó inicialmente su perjuicio en aproximadamente $13.000.000.

Medidas urgentes

La UFI Delitos Informáticos y Estafas dispuso medidas urgentes para reconstruir el circuito financiero y determinar qué había pasado con el dinero. Entre las primeras acciones, libró un oficio a Ripio - Moonbird SRL, con el levantamiento del secreto bancario y el pedido de congelamiento de los fondos existentes en la cuenta del damnificado. La respuesta de la plataforma, recibida el 2 de noviembre, permitió establecer que se habían acreditado depósitos por $14.260.000 provenientes de cuentas bancarias del propio denunciante.

En ese mismo informe se constató que desde esa cuenta se habían enviado criptoactivos por un equivalente aproximado a $12.140.340 hacia dos direcciones externas. Sin embargo, la plataforma informó que todavía permanecía un saldo de 2.329,47616 USDT, equivalente aproximadamente a $3.800.000, que había sido bloqueado. Con esa información, la Fiscalía pidió al juez de Control de Garantías, Dr. Juan Gabriel Meglioli, la reversión de los fondos a favor de la víctima. La medida fue autorizada y cumplida, y el damnificado acreditó ante la Unidad Fiscal el ingreso del dinero a su cuenta bancaria.

Alcance del caso

La investigación no permitió identificar a los responsables de la maniobra, que habrían utilizado líneas telefónicas del exterior y direcciones de criptomonedas sin titular identificado. En ese marco, la actuación fiscal logró recuperar el saldo que permanecía disponible en la plataforma, aunque no la totalidad del perjuicio denunciado. El expediente vuelve a mostrar la relevancia de actuar con rapidez ante estafas informáticas, ya que el rastreo financiero y el pedido de medidas judiciales pueden resultar decisivos para preservar fondos todavía no transferidos.

Desde la misma unidad fiscal se recomendaron precauciones antes de aceptar propuestas de inversión en criptomonedas, entre ellas verificar la identidad de asesores, no transferir dinero por indicación de desconocidos, no solicitar préstamos para invertir por recomendación de terceros y no compartir claves ni códigos de seguridad. También advirtieron sobre los pagos adicionales exigidos para retirar supuestas ganancias. Si se sospecha una estafa, la indicación es interrumpir de inmediato las transferencias, conservar las pruebas disponibles y hacer la denuncia cuanto antes para facilitar eventuales medidas de rastreo y congelamiento.