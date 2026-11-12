El sospechoso fue reducido en el patio trasero de una casa de Rawson. La causa quedó en Flagrancia por tentativa de robo calificado por escalamiento.

Un intento de robo fue frustrado en Rawson cuando el propietario de una vivienda sorprendió a un intruso en el sector posterior de la casa y dio aviso a los patrulleros que recorrían la zona. El procedimiento ocurrió en la Villa San Damián, sobre calle Rivadavia al 100 Sur, en jurisdicción de la Comisaría Buenaventura Luna. La intervención terminó con un hombre aprehendido en el lugar y con la causa encuadrada como tentativa de robo calificado por escalamiento.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el damnificado, de 27 años, advirtió a personal del Comando Radioeléctrico Sur y de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta que un desconocido había ingresado al terreno y estaba reuniendo objetos en el fondo de la propiedad. Los efectivos realizaban recorridas preventivas por el barrio cuando fueron interceptados por el vecino, que autorizó el ingreso a la vivienda. Esa autorización permitió avanzar de inmediato sobre el sector donde se encontraba el sospechoso.

Al entrar al patio trasero, los uniformados divisaron al hombre rodeado de los elementos que ya había apartado y apilado, presuntamente con la intención de cargarlos y huir. La Policía informó que fue reducido y aprehendido en el acto. El identificado es Luciano Rodrigo Luna, de 31 años, con domicilio en las inmediaciones, sobre calle Boulevard Sarmiento. La intervención se produjo sin que se registrara una fuga del lugar.

Intervención judicial Con el procedimiento ya consumado, se dio aviso al sistema acusatorio. El ayudante fiscal Agustín Caballero se hizo presente en el lugar y, con la anuencia de la fiscal Yanina Galante, dispuso el inicio del Legajo N° 67/26 bajo la carátula de tentativa de robo calificado por escalamiento. En el marco de esa medida, Luna quedó alojado en los calabozos a disposición del fuero de Flagrancia, que deberá definir los pasos procesales siguientes.