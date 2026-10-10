El hombre había sido trasladado al Hospital Rawson con fractura de tibia y peroné, heridas cortantes y traumatismo encéfalo craneano.

En la madrugada de este sábado 10 de octubre murió Ramón Lucero, el ciclista de 82 años que había sido embestido por una moto en Cochagual, en el departamento Sarmiento. El hombre había sido derivado al Hospital Rawson tras sufrir lesiones de gravedad.

El siniestro ocurrió el viernes alrededor de las 18 en esa localidad. Según el relato difundido, Lucero quedó sobre la calzada luego del impacto, mientras la bicicleta quedó partida en dos. El hecho derivó en la intervención de personal policial y de una ambulancia del 107 para asistir al herido y ordenar el tránsito.

Lesiones y derivación El parte médico inicial indicó traumatismo encéfalo craneano, es decir, una lesión en la cabeza, además de una fractura de tibia y peroné y heridas cortantes. El diagnóstico fue informado por el doctor Fabio Salazar, vicedirector del Hospital Ventura Lloveras, a Quiroga. De acuerdo con ese reporte, Lucero estaba lúcido al momento de la asistencia.

Por la complejidad de las lesiones, se dispuso su traslado inmediato al centro de mayor complejidad en la Capital sanjuanina. El paciente quedó internado en el Hospital Rawson hasta la madrugada de este 10 de octubre, cuando se confirmó su fallecimiento. El caso queda ahora como un episodio vial con resultado fatal, mientras continúan las actuaciones correspondientes en la escena del hecho.