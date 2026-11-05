La Justicia completó los estudios sobre dos cuchillos secuestrados en la causa. Los informes servirán para contrastar rastros biológicos con la sangre hallada en prendas.

La investigación por el homicidio de Germán Galleguillo, ocurrido en Villa Mercedes, Jáchal, tendrá la próxima semana una instancia central. Las pericias realizadas sobre los dos cuchillos secuestrados en la causa ya fueron completadas y, según confirmaron fuentes vinculadas al expediente, los resultados estarán disponibles el próximo martes. Ese dato puede aportar elementos sobre la mecánica del ataque y sobre la correspondencia entre rastros biológicos y evidencia material secuestrada.

Los informes buscarán establecer si existe coincidencia entre los rastros biológicos hallados en las armas blancas y la sangre detectada en las prendas de vestir. En una causa caratulada como homicidio simple, ese cruce técnico puede resultar relevante para reconstruir qué ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre. La investigación tramita bajo el régimen penal juvenil, dado que el imputado es un adolescente de 17 años.

Situación procesal Mientras se aguardan los resultados, continúa sin definición la situación de alojamiento del adolescente imputado. Actualmente cumple arresto domiciliario en su vivienda, ubicada a pocas cuadras de la casa de los familiares de la víctima. Entre las alternativas bajo análisis aparece el Instituto Nazario Benavídez, aunque persisten interrogantes sobre si ese establecimiento cuenta con los recursos y profesionales necesarios para recibirlo.

La edad del imputado constituye, además, un factor que debe ser contemplado al momento de resolver su alojamiento. En paralelo, la Justicia rechazó el pedido de Ángel Galleguillo, padre de la víctima, para constituirse como querellante y participar formalmente del proceso. Esa decisión limita por ahora su intervención directa en el expediente, mientras la causa sigue su curso con las medidas probatorias pendientes.

Antecedentes del hecho Según la reconstrucción incorporada a la investigación, el episodio ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre, cuando la víctima compartía bebidas alcohólicas con el adolescente en Villa Mercedes. Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos protagonizaron una pelea que terminó con Germán Galleguillo gravemente herido tras recibir lesiones con un arma blanca. Fue trasladado primero al Hospital San Roque y luego derivado al Hospital Rawson, donde finalmente falleció.

Con la pericia de los cuchillos ya concluida, el próximo paso será la difusión de esos resultados el martes. A partir de allí, la fiscalía y las partes podrán evaluar si los estudios refuerzan la hipótesis investigada y si aportan nuevos elementos para definir las circunstancias del ataque.