Cristian Matías Ríos, de 44 años, falleció en el Hospital Rawson tras un choque en Avenida España y Castaño. El siniestro ocurrió el 7 de noviembre a las 13:30.

Un siniestro vial ocurrido en Rawson terminó con la muerte de Cristian Matías Ríos, de 44 años, quien falleció en el Hospital Guillermo Rawson horas después del choque. El motociclista impactó contra la parte trasera de un automóvil que estaba detenido ante el semáforo, en un hecho registrado el 7 de noviembre a las 13:30. La muerte se produjo a las 21:15, según confirmaron fuentes policiales y judiciales.

El episodio ocurrió en la intersección de Avenida España y Castaño, en inmediaciones de calle Estados de Israel. De acuerdo con el informe policial, un Peugeot 408 conducido por Oscar Roberto Miranda, de 55 años, aguardaba la habilitación del semáforo. Por causas que la investigación judicial intenta establecer, Ríos, que circulaba en una moto Guerrero 90cc, no logró frenar e impactó contra la parte trasera del vehículo.

Como consecuencia del golpe, el motociclista quedó inconsciente sobre la calzada. Personal del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y dispuso el traslado de urgencia al hospital capitalino. Al ingresar, los profesionales le diagnosticaron politraumatismos y excoriaciones varias, y quedó internado con pronóstico reservado. La gravedad de las lesiones determinó su fallecimiento durante la noche.

El caso quedó bajo análisis de la instancia judicial correspondiente, que deberá determinar la dinámica exacta del choque y las responsabilidades eventuales. Por el momento, la información oficial disponible ubica el hecho como una colisión por alcance en una arteria de alto tránsito de Rawson, con desenlace fatal pocas horas después del siniestro.

La secuencia quedó asentada con horarios precisos: el choque ocurrió al mediodía y la muerte fue informada a las 21:15. Ese dato permite reconstruir el intervalo entre la asistencia médica inicial y el desenlace, mientras avanza la investigación sobre las condiciones en que se produjo el impacto.