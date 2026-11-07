El hecho ocurrió en una vivienda de calle Monseñor Orzali al 1021. La UFI Flagrancia inició el procedimiento y recuperó el elemento sustraído.

Un hombre de 35 años fue detenido tras intentar sustraer el estéreo de un automóvil que estaba estacionado en el patio interno de una vivienda de calle Monseñor Orzali al 1021. Según el parte policial, el sospechoso fue visto por la esposa del propietario y escapó a pie sin llevarse el equipo.

El episodio ocurrió cuando Emanuel Moreno, de 23 años, regresó de trabajar como conductor de Uber y dejó su automóvil en el patio de su domicilio. Luego ingresó a la vivienda y, mientras estaba en el baño, escuchó ruidos provenientes del exterior. Ante esa situación, le pidió a su esposa, Sol Abadía, que revisara el vehículo.

Al salir, la mujer encontró a un desconocido dentro del auto, intentando retirar el estéreo de la marca Noblex con un destornillador. Al advertir la presencia de la dueña de casa, comenzó a gritar para alertar sobre lo que ocurría. El hombre abandonó los elementos que tenía en sus manos y huyó a pie.

Búsqueda y detención

Con las características físicas y la vestimenta aportadas por la familia, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur iniciaron un operativo en la zona. De acuerdo con el informe policial, el sospechoso llevaba una campera blanca y un pantalón de jean azul. Minutos después fue localizado en inmediaciones de Vicente López y Güiraldes, donde quedó detenido e identificado como Maximiliano Jadir González.

Intervención fiscal

Durante el procedimiento, familiares del aprehendido salieron a la calle y la situación se volvió hostil, por lo que los efectivos trasladaron las actuaciones al domicilio donde ocurrió el intento de robo. Allí intervino personal de la UFI Flagrancia. El ayudante fiscal David Peña tomó conocimiento del caso, entrevistó al damnificado, a los policías y a los testigos, e informó al fiscal de turno, Fernando Bonomo.

Con esos elementos, el funcionario dispuso el inicio formal del procedimiento de flagrancia y el hombre quedó vinculado a una causa por tentativa de robo. El estéreo Noblex fue recuperado y quedó secuestrado como evidencia dentro de la investigación.