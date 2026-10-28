Gustavo Enrique Domínguez falleció tras varios días internado por un siniestro vial ocurrido el 23 de octubre en Rawson. La causa sigue bajo análisis con imágenes de una cámara de seguridad.

La investigación por el siniestro vial ocurrido en Rawson sumó un desenlace fatal con la muerte de Gustavo Enrique Domínguez, el motociclista que había sufrido lesiones graves tras chocar con un automóvil. El hecho se produjo el viernes 23 de octubre, cerca de las 19.25, en la esquina de Cecilio Ávila y Triunvirato.

Según la información incorporada a la causa, Domínguez circulaba en una moto Keller de 110 centímetros cúbicos cuando, por causas que todavía deben establecerse, colisionó con un Fiat Palio. A raíz del impacto, cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson bajo código rojo.

Actuación judicial

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 24ª, especialistas de Policía Científica y representantes de la UFI Delitos Especiales. La investigación quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz, junto con la ayudante fiscal Romina Mascarell, con el objetivo de reconstruir la mecánica de la colisión y determinar eventuales responsabilidades.

De acuerdo con las primeras medidas, al conductor del auto, identificado como Sergio Campaña, se le practicó un test de alcoholemia que dio resultado negativo. Las inspecciones iniciales también consignaron que el pavimento estaba en buenas condiciones y que había luz natural al momento del choque. Sin embargo, se constató que en esa esquina no había señalización vial, un dato que quedó incorporado al expediente.

Prueba en análisis

Uno de los elementos que puede aportar información relevante es una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana. Las imágenes fueron obtenidas por los investigadores y quedaron bajo análisis para establecer cómo se produjo la colisión. Con la muerte de Domínguez, la causa pasó a tener un desenlace fatal, mientras la Justicia continúa con las medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: Diario de Cuyo