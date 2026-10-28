Un joven de 18 años, identificado por su apellido Bunda, fue detenido el último domingo en un loteo de Rawson en el marco de una investigación por presunto abuso sexual ocurrida en Médano de Oro. La causa quedó a cargo de la UFI ANIVI, con intervención de la fiscalía de turno y una orden librada por la jueza Flavia Allende.

La denuncia judicial fue radicada el mismo sábado del hecho y refiere a una adolescente de 14 años, hija de un funcionario judicial. Según la reconstrucción incorporada al expediente, el episodio habría ocurrido durante la madrugada en una reunión clandestina realizada en una finca sobre calle 9, en la zona de Médano de Oro, departamento Rawson. La investigación se mantiene bajo hermetismo en los Tribunales de San Juan.

La secuencia investigada

De acuerdo con el relato judicial, la menor asistió al encuentro con amigas y allí conoció a un joven con quien intercambió palabras. Luego, el sospechoso la habría invitado a alejarse del predio y ambos caminaron hacia un descampado cercano. En ese lugar, siempre según la denuncia, el hombre la habría reducido por la fuerza y sometido sexualmente pese a la resistencia de la víctima.

Prueba digital bajo análisis

La fiscalía también investiga la posible participación de terceros. El expediente señala que otros jóvenes habrían presenciado el hecho y que algunos de ellos habrían filmado la agresión con teléfonos celulares. En ese marco, se realizaron allanamientos en domicilios de presuntos cómplices o testigos y se secuestraron dispositivos móviles para preservar evidencia. Ese material será clave para determinar si existieron registros del ataque y quiénes intervinieron en la grabación.

En una primera instancia hubo confusión sobre la edad del principal acusado, porque se barajó la hipótesis de que fuera menor. Al confirmarse que tiene 18 años, se activó la orden de captura inmediata y se dispuso su alojamiento en una dependencia policial de esa jurisdicción. La investigación sigue abierta y, por el momento, no trascendieron nuevas medidas procesales.