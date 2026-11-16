Un joven de 24 años y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en una zona rural del norte salteño, después de permanecer desaparecidos desde el viernes. La familia había salido en motocicleta desde María Cristina, en Formosa, con destino a Alto de la Sierra, donde residía. El caso movilizó un operativo de búsqueda en un área de difícil acceso y terminó con la confirmación del peor desenlace.

La pareja de Adrián Pérez perdió contacto con él y con las niñas durante la tarde del viernes y radicó la denuncia por desaparición. A partir de ese aviso se desplegó un rastrillaje en la zona, pero las tareas debieron interrumpirse durante la noche por las condiciones del terreno y la falta de visibilidad. La búsqueda se reanudó recién en la mañana del sábado.





Hallazgo y peritaje

Los equipos encontraron los cuerpos de los cuatro integrantes de la familia en distintos puntos de una zona de monte, junto a un camino secundario. De acuerdo con los exámenes forenses, la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda. Ese resultado permitió establecer la causa médica del fallecimiento, aunque no cerró aún la reconstrucción completa de lo ocurrido durante el trayecto.

Hipótesis de la investigación

Los investigadores trabajan sobre la posibilidad de que la motocicleta haya sufrido un vuelco durante el recorrido. Según la reconstrucción preliminar, el padre y sus hijas habrían sobrevivido al accidente inicial, pero el recipiente con agua potable se habría roto. En ese escenario, la familia habría quedado sin agua en medio del monte y expuesta a las condiciones extremas del lugar. Esa línea de trabajo busca explicar cómo un viaje entre dos provincias terminó en una tragedia de alcance regional.

Antecedentes y variables pendientes

El hecho involucra a una familia que se trasladaba entre Formosa y Salta, en una zona donde el acceso y la asistencia presentan dificultades operativas. Por el momento, el dato confirmado es el hallazgo de los cuatro cuerpos y la causa de muerte establecida por los forenses. Resta determinar con precisión la secuencia previa al deceso, incluida la eventual mecánica del accidente y el tiempo transcurrido hasta el hallazgo, variables que siguen bajo análisis.