Alondra, de 8 años, fue atendida dos veces en el Hospital Dr. Aldo Cantoni y murió tras descompensarse en la guardia. La familia espera la autopsia para avanzar con una denuncia por presunta mala praxis.

La muerte de Alondra, de 8 años, en Calingasta abrió cuestionamientos sobre la atención recibida en el Hospital Dr. Aldo Cantoni. Según el relato de su familia, la niña fue asistida en dos oportunidades por un cuadro que inicialmente habría sido diagnosticado como angina. La causa del fallecimiento no fue establecida públicamente y la autopsia quedó como la pieza central para determinar qué ocurrió.

La primera consulta ocurrió el domingo, de acuerdo con la versión que difundió Julia, tía de la niña, en una entrevista radial. En esa atención, el médico Jorge Alaniz habría diagnosticado angina y prescripto amoxicilina e ibuprofeno antes de enviar a la paciente de regreso a su casa. Al día siguiente, la familia sostiene que el cuadro empeoró, con fiebre persistente, fuertes dolores en las piernas y dificultad para caminar.

La descompensación se produjo cuando su madre, Silvana, la llevó nuevamente al hospital. Según el testimonio familiar, Alondra perdió el conocimiento al ingresar a la guardia y luego fue atendida por otro médico, identificado por la familiar con el apellido L. La tía señaló que la niña recuperó la conciencia por unos instantes y preguntó por su madre, pero la familia dice no haber tenido precisión sobre lo sucedido durante ese tramo.

Cuestionamientos Los allegados sostienen que no recibieron explicaciones suficientes y que, en las consultas previas, no se indicaron estudios complementarios ni una internación para observar la evolución. El reclamo apunta tanto a la primera atención como a la intervención en la última visita a la guardia. Según la familia, Alondra no tenía enfermedades preexistentes y era una niña sana, por lo que buscan reconstruir cómo evolucionó el cuadro en pocas horas.

Investigación pendiente Tras el fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia. Al momento de la entrevista, la familia todavía esperaba ese resultado y anticipó que recurrirá a la Justicia para que se investigue la actuación de los profesionales que la atendieron. Por ahora, las acusaciones se basan en el testimonio de los familiares y no existe una determinación judicial que confirme una eventual mala praxis.

Próximo paso La familia fue orientada a esperar el informe forense antes de formalizar la denuncia. Ese resultado será clave para establecer las causas de la muerte y aportar elementos sobre la atención médica recibida en Calingasta. Mientras tanto, el caso queda abierto a la espera de una conclusión técnica que permita precisar qué ocurrió entre la primera consulta por una supuesta angina y el desenlace del día siguiente.