El club informó que desafectó al futbolista sanjuanino luego de las denuncias públicas en su contra. La denunciante dijo haber radicado la presentación en el CAVIG y obtuvo una restricción de acercamiento.

El Club Atlético Minero Argentino informó que Santiago López quedó desafectado de la institución después de las denuncias públicas en su contra por violencia de género. El caso tomó estado público en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y derivó en la difusión de dos testimonios sobre presuntas agresiones. La entidad comunicó además que apoya a la víctima y que se puso a su disposición.

La primera denuncia fue expuesta por L.S., quien publicó en redes sociales fotografías de lesiones que atribuyó a agresiones del futbolista. En su relato, sostuvo que decidió hablar después de varios meses y que el médico legista determinó un período de recuperación de entre ocho y diez días por las heridas. También afirmó que realizó la presentación en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) y que se dispuso una prohibición de acercamiento contra López.

En su publicación, la denunciante expresó: “Hoy, después de meses y sentirme un poquito más firme para contarlo y exponerlo, voy a publicar la parte más horrible de mi vida que he pasado”. También señaló que decidió hacerlo para advertir a otras mujeres y cuestionó que el denunciado continuara con su rutina mientras ella afrontaba las consecuencias de lo sucedido. Según su testimonio, además, López tendría antecedentes penales por episodios de agresiones, aunque ese dato no fue acompañado en el texto por una constancia judicial.

Otro testimonioLa repercusión de la publicación llevó a que otra mujer, identificada como M.V. y expareja de López, se comunicara con la primera denunciante para relatar una experiencia similar. Según su testimonio, la relación comenzó con conductas de control y luego derivó en insultos, malos tratos y agresiones físicas. Entre los episodios que describió, mencionó que el hombre le sujetaba los brazos, le golpeaba la mandíbula con los nudillos y le rompía la ropa.

M.V. también afirmó que sufrió ataques de pánico y que una vecina intervino al escuchar lo que ocurría. Además, dijo que en otro episodio no podía salir de su propia vivienda y que debió pedir ayuda a un amigo para abandonar el lugar. De acuerdo con su relato, después de esas situaciones necesitó iniciar terapia para recuperarse y encontrar la fortaleza para hablar públicamente.

Decisión del clubTras la difusión de las acusaciones, el club emitió un comunicado oficial en el que confirmó la salida de López. “Ante los hechos de público conocimiento, Santiago López queda desafectado de nuestra institución. Apoyamos a la víctima y nos ponemos a disposición de ella”, señaló la entidad. En el mismo mensaje, el club manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia, en particular la de género.

La medida alcanzó también al rol que el futbolista cumplía en tareas vinculadas a la formación de jugadores infantiles, según se desprende del comunicado y de los antecedentes mencionados en la nota original. Por el momento, el texto no precisa si existe una causa penal en trámite ni detalla resoluciones judiciales adicionales. La variable a seguir es la evolución de las actuaciones iniciadas en el CAVIG y la eventual intervención de la Justicia.

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