La Policía de San Juan informó resultados de los controles del fin de semana. Hubo más de 40 hechos de flagrancia y un hallazgo de armas en un vehículo.

La Policía de San Juan realizó operativos durante el fin de semana y, según el balance oficial, registró más de 50 detenidos por distintas causas, más de 40 hechos de flagrancia y el secuestro de tres armas de fuego. El despliegue se ejecutó en el marco de distintos eventos y controles en la provincia, con intervenciones en horarios diurnos y nocturnos. La información fue difundida por el jefe de Policía de San Juan, el comisario general retirado Néstor Álvarez.

Balance policial Álvarez sostuvo que el trabajo del personal fue intenso durante las últimas jornadas y calificó el resultado como positivo. “La verdad que se ha trabajado mucho este fin de semana, hemos tenido muchos eventos. Gracias a Dios, un resultado positivo”, expresó al referirse al operativo. La declaración fue formulada en el marco del informe oficial sobre las actuaciones policiales realizadas en la provincia.

Flagrancia y controles El jefe policial explicó que los hechos de flagrancia son aquellos en los que los efectivos intervienen mientras el delito se está cometiendo. En ese tramo del fin de semana, la fuerza contabilizó más de 40 procedimientos de ese tipo. Ese dato resulta relevante porque refleja intervenciones en curso, con impacto directo en la prevención y en la respuesta inmediata ante delitos detectados en el momento.

Armas secuestradas Entre los resultados informados, la Policía destacó el secuestro de tres armas de fuego en distintos operativos. Según Álvarez, los procedimientos se apoyaron en controles desplegados en diferentes momentos del día y en la inspección de vehículos. Uno de los casos ocurrió durante la tarde-noche del domingo, cuando un control vehicular permitió detectar un arma en el interior de un automóvil.

Hallazgo en un vehículo De acuerdo con lo señalado por el jefe policial, el vehículo fue secuestrado y, durante la inspección, los efectivos observaron el arma dentro del habitáculo. Álvarez también mencionó la presencia de una sustancia cuya naturaleza no fue precisada. Sin embargo, aclaró que la intervención se centró principalmente en el hallazgo y el secuestro del arma de fuego. Los resultados de estos operativos quedan ahora como antecedente de los controles que la fuerza mantiene durante eventos y recorridas preventivas en San Juan.