El joven permanece internado en el Hospital Rawson con un cuadro crítico. La UFI Delitos Especiales investiga el siniestro ocurrido en Ignacio de la Roza y Sarmiento.

La salud de Lucas Muñoz Moreno , de 37 años, el joven que salió despedido de su auto en un choque ocurrido este domingo en Capital, sigue comprometida y derivó en su internación en terapia intensiva del Hospital Rawson. Según informó su hermana a Telesol Diario, el cuadro es crítico y los médicos detectaron un leve derrame en la parte izquierda de la cabeza. La evolución del paciente quedó atada a las próximas horas de tratamiento y monitoreo.

“Está en estado crítico. Muchas oraciones por él porque está muy grave”, dijo la familiar en diálogo con ese medio. También confirmó que fue trasladado a la unidad de terapia intensiva, luego de que el primer informe médico consignara un TEC moderado —traumatismo encéfalo craneano—, escoriaciones y politraumatismos. La derivación respondió al agravamiento del cuadro neurológico, de acuerdo con lo que relató la familia.





El siniestro ocurrió alrededor de las 10.36 en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento. Muñoz Moreno conducía un Fiat Idea blanco por Sarmiento cuando, por circunstancias que aún son investigadas, colisionó con una Chevrolet S10 que circulaba por Ignacio de la Roza. El impacto desplazó al Fiat y provocó choques contra varios vehículos estacionados en la zona.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el joven salió despedido del habitáculo por la ventanilla del acompañante y terminó debajo de un Peugeot gris estacionado sobre Ignacio de la Roza. Una médica que estaba circunstancialmente en el lugar realizó maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia del servicio 107. Ese auxilio inicial fue determinante para la atención inmediata, aunque no modificó la gravedad del cuadro posterior.

Investigación en curso La pesquisa quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención de efectivos de la Comisaría Tercera, personal de la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica. El conductor de la Chevrolet S10, identificado como Matías Ducaud, fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado negativo. Con esos elementos, la causa sigue orientada a reconstruir la mecánica del choque y establecer responsabilidades.

Mientras avanza esa investigación, la familia de Lucas Muñoz Moreno permanece pendiente de su evolución en terapia intensiva. El dato médico más relevante es que el joven continúa internado en el Hospital Rawson, y el expediente vial sigue abierto para determinar cómo se produjo el impacto en una de las esquinas de mayor circulación del centro sanjuanino.