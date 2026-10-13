La mujer de 79 años fue hallada con vida en Tres Esquinas y trasladada por hipotermia. La detectaron por la suela de una zapatilla entre los pastizales.

Tras casi 24 horas de búsqueda, Amelia María González, de 79 años, fue encontrada con vida en Sarmiento, en una cuneta junto a la Ruta Nacional 40. La mujer estaba oculta entre la vegetación y habría permanecido durante la noche expuesta al frío y la lluvia. Luego del hallazgo, fue trasladada a un centro de salud por un cuadro de hipotermia.

El operativo tuvo un avance decisivo en la mañana de este martes 13 de octubre, en la zona de Tres Esquinas. La comisario mayor Carina Rodríguez, jefa de la Comisaría Departamental N.º 5 Sur, y el oficial Alejandro Loyola recorrían el sector cuando advirtieron una suela de zapatilla entre los yuyos. Ese detalle permitió detener la marcha y revisar con mayor precisión el área, donde la mujer estaba prácticamente cubierta por los pastizales.

Condiciones del rastrillaje Rodríguez explicó a Radio San Blas que ambos efectivos habían avanzado unos 500 metros desde el inicio del recorrido por el costado este de la ruta. Según indicó, la lluvia caída durante la noche dificultó las tareas y el terreno complicó la inspección. La jefa policial sostuvo que la ubicación de la mujer, en una depresión del terreno o cuneta, la dejó totalmente tapada por la vegetación.





Asistencia médica “Ni por drone ni siquiera con el despliegue de jinete se podría haber visualizado, porque estaba totalmente tapada con lo que es la vegetación”, señaló Rodríguez. Cuando los policías comprobaron que la persona detrás de los yuyos se movía, dieron aviso para su asistencia. “Cuando vimos que se movía fue una emoción, una alegría indescriptible”, recordó la funcionaria. Después del rescate, Amelia fue derivada para atención médica por hipotermia.





Operativo provincial La desaparición había sido denunciada el lunes 12 de octubre y desde entonces se activó el programa provincial “San Juan Te Busca”, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, con participación de la Policía de San Juan y del Ministerio Público Fiscal. La búsqueda se intensificó por la edad de la mujer y por los problemas de salud advertidos durante la difusión del caso, en un contexto de condiciones meteorológicas adversas.





Por el momento, no se había determinado con precisión cómo llegó al lugar ni cuánto tiempo permaneció allí. Según se informó, una vez que su estado lo permita, la mujer podría aportar datos para reconstruir lo ocurrido. Mientras tanto, el dato operativo que cerró la búsqueda fue una mínima señal entre los pastizales en Tres Esquinas.