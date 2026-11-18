El cuerpo de Miguel Lescano, de 66 años, fue hallado en las aguas del Dique de Ullum luego de más de un día de búsqueda iniciada por su desaparición. Según informaron autoridades del Ministerio Público Fiscal, la localización se produjo después de que su sobrina encontrara una pantufla y diera aviso a la Policía.

La investigación comenzó con el protocolo de búsqueda y la intervención de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Adrián Riveros, tras la denuncia presentada por Graciela Lescano, hermana de la víctima. De acuerdo con la información judicial, la desaparición había sido registrada el lunes a las 19. Ese dato activó el operativo en la zona del dique y permitió concentrar el rastrillaje sobre el sector donde finalmente apareció el cuerpo.

Fuentes judiciales señalaron que Lescano estuvo internado durante 10 años en una clínica psiquiátrica y que padecía esquizofrenia. También indicaron que hacía dos meses había comenzado con problemas cardíacos, motivo por el cual dejó la institución y pasó a vivir con su hermana en villa Santa Rosa, en el mismo departamento. Ese contexto fue incorporado al expediente como parte de los antecedentes personales relevados por la fiscalía.

Hallazgo en la costa





Cerca de las 20 de este martes, la sobrina salió a buscarlo en moto y comunicó a la Policía que había encontrado una pantufla perteneciente a su tío. A partir de ese aviso, los funcionarios ingresaron unos 4 kilómetros hacia el interior, hasta Playa Hermosa, donde localizaron los restos de Lescano boca abajo y con la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer. El dato aportado por la familiar fue el que permitió orientar la búsqueda hacia el punto exacto del hallazgo.

Próximos pasos Bomberos trabajaron para extraer el cuerpo y ponerlo a disposición de la División Criminalística. El médico legista constató, en una primera revisión, que no había signos de violencia ni rastros de criminalidad, por lo que la hipótesis inicial apunta a asfixia por sumersión. De todos modos, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realiza la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte y cerrar el informe pericial.