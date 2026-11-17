La policía activó el protocolo de búsqueda por Ricardo Antonio Quevedo, de 39 años. Piden datos para ubicarlo y recibir información al 911.

La policía de San Juan busca desde este martes a Ricardo Antonio Quevedo, de 39 años, tras activarse el protocolo de búsqueda correspondiente. La medida se adoptó luego de que se reportara su desaparición y las autoridades difundieran sus características físicas para facilitar su localización.

Según el detalle oficial, Quevedo es de contextura física grande, mide 1,65 metros, es de tez trigueña y tiene ojos marrones. También presenta cara ovalada, nariz recta, labios, poco cabello negro y un tatuaje de cuervo en el brazo. La descripción apunta a que cualquier persona que lo haya visto pueda aportar datos útiles para la búsqueda.

Al momento de ser visto por última vez, llevaba una remera verde, un pantalón corto blanco y gomones violenta. Ese dato forma parte de la información difundida por las autoridades para reconstruir sus últimos movimientos. En estos casos, la precisión en la vestimenta y los rasgos físicos suele ser clave para orientar la tarea policial.

Quienes tengan información que contribuya a ubicarlo pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana, incluso de manera anónima. La búsqueda continúa abierta mientras se recaban datos sobre su paradero y se amplía la circulación de la alerta oficial.