Un joven de 23 años fue detenido en Pocito durante un control policial. El Juzgado de Ejecución Penal dispuso que regrese a su domicilio para cumplir la medida.

Un joven de 23 años que cumple prisión domiciliaria por una causa de robo fue encontrado fuera de su vivienda durante un recorrido preventivo de la Policía en Pocito. El procedimiento ocurrió en la madrugada de este miércoles 4 de noviembre y, según el reporte policial, también se detectó que tenía cocaína.

De acuerdo con la información de la Subcomisaría Ansilta, los efectivos realizaban recorridas por el interior del Lote Hogar 27 cuando se presentaron en el domicilio donde el joven debía cumplir la medida judicial. Al constatar que no estaba en el lugar, iniciaron un rastrillaje por la zona. Luego lo ubicaron sobre calle San Miguel, al norte de calle 6.

Al ser identificado, el joven dijo que había salido de su casa para hacer una compra. La situación, siempre según el parte policial, se tensó cuando comenzó a insultar a los efectivos y a generar disturbios en la vía pública. Ante esa conducta y la falta de colaboración con el procedimiento, fue aprehendido por los uniformados.

Intervención de Drogas

Durante la actuación también intervino personal de Drogas Ilegales, que realizó un test cuyo resultado fue positivo para cocaína. Ese resultado quedó incorporado al procedimiento policial, aunque el texto oficial no precisa si derivó en una nueva imputación penal. En paralelo, se iniciaron actuaciones contravencionales por presuntas infracciones a los artículos 98, 117 y 118, vinculados con la inobservancia de disposiciones legales, las ofensas a la moral pública y el escándalo público.

Antecedente judicial

El joven fue identificado como Marcos Jeremías Arrabal, de 23 años, y debía cumplir prisión domiciliaria en una vivienda del Lote Hogar 27, en Pocito. La medida estaba vinculada a un legajo por una causa de robo, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Tras el procedimiento, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó que Arrabal regresara a su domicilio para continuar cumpliendo la prisión domiciliaria.

La resolución judicial dejó vigente la medida de coerción en el mismo domicilio donde debía permanecer, mientras las actuaciones contravencionales siguieron su curso. El caso quedó asentado con la intervención policial, la actuación de Drogas Ilegales y la decisión del tribunal de ejecución.