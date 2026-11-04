Un joven de 24 años fue aprehendido en el barrio FOECYT, en Pocito, tras sustraer un aire acondicionado y otros elementos. La fiscal de turno dispuso el Procedimiento Especial de Flagrancia.

Un joven de 24 años fue detenido en el barrio FOECYT, en Pocito, luego de que la Policía lo encontrara con la unidad exterior de un aire acondicionado, cables y caños de bronce presuntamente sustraídos de una vivienda. El procedimiento se registró este martes 3 de noviembre, a partir del aviso de una vecina al 911. El caso quedó encuadrado como tentativa de robo agravado por escalamiento.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, la alerta se produjo cerca de las 4:50, cuando la vecina escuchó ruidos en los techos y observó a un hombre que escapaba con un motor de aire acondicionado. Con las características aportadas, efectivos de la Subcomisaría Ansilta, a cargo del subcomisario José Soto, llegaron al lugar seis minutos después. La intervención permitió localizar al sospechoso en una calle proyectada paralela a Agustín Gómez, en dirección al oeste.

La persona detenida fue identificada por la fuerza como Nicolás Alejandro Correa Pérez. Al momento de la aprehensión llevaba una unidad exterior de aire acondicionado marca Recco, además de cables y caños, de acuerdo con el parte policial. Más tarde se presentó Miguel Ángel Vega, de 70 años, propietario de la vivienda, quien reconoció los elementos como propios.

Reconstrucción del hecho

La versión policial indica que el sospechoso habría ingresado al inmueble tras trepar una medianera de aproximadamente dos metros de altura. Luego habría escalado otra pared para acceder al techo, donde desconectó los cables, cortó las conexiones y desprendió la unidad exterior del equipo, que estaba amurada a una base. Con los elementos en su poder, se retiró del lugar, aunque fue interceptado a poca distancia.

Situación judicial

Por disposición de la fiscal de turno, Virginia Branca, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de tentativa de robo agravado por escalamiento. Ese trámite prevé una respuesta judicial acelerada para casos detectados en flagrancia, es decir, cuando el hecho es advertido casi en simultáneo con su comisión. La continuidad del expediente dependerá de las medidas que disponga la fiscalía dentro de ese proceso.