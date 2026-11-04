Juan Ramón Saba Moll quedó investigado por homicidio culposo tras la muerte de un motociclista. La causa se centra en la circulación de un tractor fuera del horario permitido.

El policía Juan Ramón Saba Moll, de 34 años, fue imputado este miércoles por la Justicia sanjuanina por el choque fatal ocurrido en Sarmiento, en el que murió un motociclista sobre la Ruta Nacional 40. Quedó formalmente investigado por el delito de homicidio culposo, es decir, una muerte provocada por negligencia, imprudencia o incumplimiento de reglas de tránsito.

La audiencia se realizó ante la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez, que formalizó la investigación penal contra el efectivo de la Policía de San Juan. La acusación fue impulsada por la UFI Delitos Especiales y se apoyó en una presunta conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. En este tipo de procesos, la formalización no implica una condena, sino el inicio de la investigación judicial con una hipótesis fiscal definida.

El punto bajo análisis es que Saba Moll circulaba con un tractor por una ruta nacional durante la noche, fuera del horario permitido para ese tipo de maquinaria agrícola. Ese dato fue uno de los ejes expuestos en la audiencia y será parte de la reconstrucción de responsabilidades penales. Según lo trascendido, el efectivo se encuentra con licencia sin goce de sueldo y al momento del hecho trabajaba en una finca familiar.

El siniestro ocurrió el domingo, alrededor de las 21:30, a la altura del kilómetro 106 de la Ruta Nacional 40. La víctima fue identificada como Cristian Videla, que conducía una motocicleta Honda CG 150 Titán. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el tractor Fiat 400 E color naranja avanzaba en sentido sur-norte y, en la misma dirección, Videla impactó contra la parte trasera de la maquinaria agrícola por motivos que todavía se investigan.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, el motociclista murió en el lugar. La investigación continuará para determinar las circunstancias precisas del choque y las eventuales responsabilidades penales del imputado. Por ahora, la causa quedó radicada en el fuero penal con una carátula por homicidio culposo y con medidas de prueba orientadas a establecer cómo se produjo la colisión.