La Brigada de Investigaciones Central arrestó a Alejandro Suárez, acusado por escruches en Trinidad. El detenido ya había protagonizado un episodio violento en la Comisaría 5ta.

La Brigada de Investigaciones Central detuvo a Alejandro Suárez, de 34 años, tras una investigación por una seguidilla de robos en viviendas del sector de Trinidad, en Capital. Según fuentes policiales, el sospechoso fue identificado a partir de distintas pruebas reunidas en torno a hechos cometidos bajo la modalidad de escruche, es decir, robos en ausencia de moradores. La causa quedó vinculada además a un registro fílmico que, de acuerdo con la información policial, lo muestra retirando una bicicleta y otras pertenencias de una casa.

El operativo se concretó en su domicilio, donde los investigadores secuestraron elementos que, siempre según la versión policial, lo comprometerían en esas actuaciones. Durante la aprehensión, Suárez se resistió y debió ser reducido por la fuerza, de acuerdo con el reporte oficial. Las fuentes consultadas lo identificaron como el “Cascarita” y señalaron que es oriundo del Barrio Arrayanes, en Rivadavia.

Antecedente en una comisaría

El nombre de Suárez ya había aparecido en registros policiales el 9 de julio, cuando protagonizó un episodio de violencia en los calabozos de la Comisaría 5ta de Santa Lucía. En esa ocasión, según el relato policial, agredió al agente Eduardo Zárate cuando se acercó a entregarle la merienda y le arrojó una infusión hirviendo sobre el cuello, lo que le provocó quemaduras que requirieron atención médica. También se informó que, al intentar aislarlo, se produjo otro forcejeo en el que resultó lesionado el agente Villafañe.

Por esos hechos interviene la UFI Genérica, a cargo de la fiscal Virginia Branca, mientras que la nueva detención quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad. Suárez fue alojado en los calabozos de la División Delitos, donde permanecerá mientras avanza la investigación por los robos denunciados en Trinidad.

La causa continúa abierta y, según el esquema informado por fuentes policiales, el eje inmediato pasa por consolidar las pruebas reunidas sobre los escruches y definir las medidas procesales que adoptará la fiscalía competente.