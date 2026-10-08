Las filmaciones del hecho llevaron a la jueza María Julia Camus a disponer la libertad de un joven de 16 años. Su defensa ahora pedirá el sobreseimiento definitivo.

Los videos de la pelea que derivó en el crimen del estudiante Uriel Ríos, ocurrido en Médano de Oro durante la madrugada del 21 de septiembre, fueron determinantes para revisar la situación procesal del segundo adolescente detenido en la causa.

Según las imágenes analizadas, el joven de 16 años, identificado con las iniciales L.G., habría participado de la gresca, pero no llevaba un arma blanca ni se observa que haya agredido a Uriel o a su hermano. Con ese cuadro, la jueza de Menores, María Julia Camus, dispuso su liberación.

El adolescente recuperó la libertad el último miércoles, alrededor del mediodía, y quedó parcialmente desvinculado de la investigación por el homicidio. La resolución se apoyó en las filmaciones incorporadas al expediente, que permitieron despejar las dudas sobre su intervención concreta en el episodio.

Defensa y próximos pasos. El abogado Darío Amaya, defensor del joven, buscará ahora el sobreseimiento definitivo de su representado en la causa, que continúa bajo la órbita de la Justicia de Menores. El pedido dependerá de cómo se valore el material probatorio reunido hasta el momento.

Mientras tanto, la investigación por la muerte de Uriel Ríos sigue en trámite para determinar las responsabilidades penales de los involucrados en el hecho. La definición sobre el futuro procesal del adolescente liberado quedará atada a la evolución del expediente y a la decisión judicial que recaiga sobre su situación.