La mujer de 37 años detenida en Gonnet por una acusación de presunta usurpación de título recuperó la libertad, aunque seguirá vinculada a la investigación que tramita en La Plata. La causa está a cargo de la Fiscalía N° 15, conducida por Cecilia Corfield, que debe establecer si existió ejercicio profesional sin la habilitación correspondiente. La imputación se centra en determinar si se presentó como licenciada en Psicología sin contar con ese título. La definición judicial todavía está abierta.

La detención había sido ejecutada la semana pasada por agentes de la DDI La Plata y luego la mujer fue indagada. En esa instancia, según consta en el expediente referido por la defensa, se negó a declarar. Sus abogados particulares, Lautaro Slpizer, Lautaro Santos y Alejandro Naiouf, señalaron que podrá ampliar su versión más adelante si lo considera conveniente. La estrategia defensiva ya está orientada a aportar documentación y elementos que permitan aclarar cómo ejercía su actividad.

La posición de la defensa

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, la mujer cursó estudios en una institución terciaria que otorgaba el título de psicóloga social clínica y contaba con una matrícula vinculada a esa formación. Sus abogados sostienen que siempre desarrolló su tarea bajo esa denominación y que no se presentó como licenciada en Psicología egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En ese marco, plantean que la investigación podría estar asociada a una disputa institucional entre la casa de estudios terciaria y la UNLP, en particular con la Facultad de Psicología. También afirman que existe controversia sobre las incumbencias profesionales y los títulos otorgados por esa institución.

Alcance de la controversia

La defensa sostiene además que el caso no sería aislado y que habría al menos otras diez personas denunciadas por situaciones similares. Ese dato, sin embargo, forma parte de su planteo y no de una conclusión judicial. El eje de la discusión pasa por determinar si la actividad desarrollada por la mujer se encuadró en el alcance de su formación o si, por el contrario, hubo un uso indebido de una habilitación profesional ajena. La Fiscalía deberá contrastar la documentación que presente la defensa con los elementos reunidos en la investigación.

Mientras tanto, la mujer quedó en libertad pero continúa a disposición de la Justicia. Sus abogados anticiparon que presentarán documentación y realizarán las aclaraciones que consideren necesarias para precisar las circunstancias en las que desarrolló su actividad profesional. En paralelo, la Fiscalía N° 15 de La Plata deberá resolver si hubo usurpación de título y qué responsabilidades podrían derivarse de esa hipótesis. El expediente sigue abierto y el próximo paso dependerá de la prueba que se incorpore en esta etapa.