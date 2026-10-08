El periodista sanjuanino José María Cabral recuperó la libertad este jueves, después de casi un mes de prisión preventiva. La decisión fue adoptada por el juez de Impugnación Martín Heredia Zaldo, quien hizo lugar al planteo de la defensa y dispuso medidas de control más leves. Cabral está imputado por amenazas coactivas y extorsión reiterada en perjuicio de una mujer a la que, según la acusación, habría sometido durante años a un esquema de presión económica y psicológica.

La defensora oficial Cecilia Mut impugnó la prisión preventiva que había sido dictada por el juez de Garantías Diego Sanz. Pese a la oposición de la fiscalía de Impugnación, el magistrado resolvió modificar la situación de detención y permitir que el acusado continúe el proceso en libertad. La resolución no cerró la causa: mantiene vigente la investigación penal y las restricciones impuestas para resguardar a la denunciante.

Medidas de control Desde este jueves, Cabral debe presentarse en la comisaría más cercana a su domicilio y tiene prohibido salir de San Juan y de Argentina. Además, le retuvieron el pasaporte y se le prohibió acercarse o comunicarse por cualquier medio con la denunciante y con su familia. Esas condiciones sustituyen la prisión preventiva mientras avanza el expediente.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandro Mattar y Rosana Riveros, sostiene que Cabral, de 58 años y titular del portal “Después de todo”, habría ejercido amenazas coactivas y extorsión reiterada. De acuerdo con la acusación, el vínculo con la mujer se habría reanudado en 2022, luego de un contacto previo en 2012. La fiscalía afirma que, mediante la amenaza de difundir material íntimo, habría logrado que la víctima contrajera deudas que hoy rondan los 30 millones de pesos.

Antecedentes y prueba incorporada Según el expediente, entre los gastos exigidos o asumidos por la mujer figuran computadoras por más de 2 millones de pesos, artículos de uso personal y transferencias por hasta 3.000 euros destinadas a sostener a Cabral durante los dos años en que vivió en España. La investigación también incorpora audios que, según la fiscalía, reflejan manipulación psicológica y una amenaza de muerte. En uno de esos registros se escucha: “Te clavo un tiro en el medio de la frente. A vos y al que venga con vos”.

Situación procesal El informe psicológico pericial incorporado a la causa señala que la mujer habría interrumpido un matrimonio de 40 años y presentó un cuadro compatible con estrés postraumático crónico e insomnio severo. Cabral había quedado detenido al considerarse que representaba un riesgo para la víctima, pero ahora seguirá el proceso bajo las restricciones fijadas por la Justicia. Si esas medidas se incumplen, el expediente puede derivar en una revisión de su situación procesal.