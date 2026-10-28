El asalto ocurrió el martes por la noche en Concepción, cuando una mujer llegaba a su casa. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Dos motochorros asaltaron en la noche del martes a una mujer en la zona de Concepción, en Capital, y concretaron el robo en apenas 7 segundos, según la secuencia captada por una cámara de seguridad. La víctima acababa de llegar a su domicilio en una camioneta y se disponía a estacionar en el garaje cuando fue atacada.

De acuerdo con fuentes del caso citadas por Telesol Diario, el hecho ocurrió sobre calle Chile, en la Villa América. En las imágenes se observa que la damnificada llegó a las 21.07 con 25 segundos a bordo de una VW Saveiro y detuvo por completo el vehículo a las 21.07 con 28 segundos. Nueve segundos después aparecieron dos delincuentes a bordo de una moto de 125 cc de color negra.





La secuencia del robo El acompañante descendió corriendo, se dirigió hacia el lado del conductor y, con algún tipo de objeto, destrozó la ventanilla. Luego sustrajo una mochila que estaba sobre el asiento de ese lado y volvió a escapar con su cómplice. La víctima pidió reserva de su identidad.

En la mochila había ropa, un neceser y un iPad, según informó la damnificada. La secuencia quedó registrada por el sistema de videovigilancia de la vivienda, lo que permite reconstruir con precisión los movimientos previos al ataque y el tiempo que demandó la maniobra delictiva.

El episodio se produjo en una zona residencial de Capital y expone un modo de robo breve y directo, con intervención de dos personas en moto y sin demora en la fuga. Hasta el momento, el material difundido refiere a la filmación del hecho y a los bienes sustraídos, mientras la identidad de la mujer permanece reservada.