Dos hombres armados interceptaron a dos trabajadoras en Rawson y les sustrajeron una camioneta. La dejaron en Conjunto 7 y escaparon a pie.

Dos delincuentes armados asaltaron este jueves una camioneta de la empresa de correo Andreani en Rawson y amenazaron a dos trabajadoras para que entregaran el vehículo. El hecho ocurrió en el barrio La Estación y derivó en la intervención policial y judicial por un delito contra la propiedad.

Según el relato de las damnificadas, los sujetos las intimidaron con un arma de fuego y les exigieron que descendieran del rodado. Tras concretar el robo, los agresores se llevaron la camioneta y escaparon del lugar. La mecánica del hecho y la utilización del arma agravan la situación investigada por la Justicia, aunque por el momento no se informaron detenciones.

Huida interrumpida La fuga se extendió hasta el barrio Conjunto 7, donde los sospechosos advirtieron la presencia de efectivos policiales que circulaban por la zona. Ante esa situación, abandonaron la camioneta y continuaron la huida a pie para evitar ser capturados. Además del vehículo, se llevaron mochilas que estaban en el interior, aunque no trascendió su contenido ni el valor de lo sustraído.

Investigación en curso Tras el asalto, la Policía puso en marcha un operativo para localizar a los responsables. En la pesquisa interviene la UFI Delitos contra la Propiedad, que quedó a cargo de reunir pruebas y establecer la identidad de los autores. Hasta el momento no se informó si el vehículo fue sometido a peritajes ni si hubo otros elementos secuestrados en el lugar del hallazgo.

La causa quedó abierta mientras avanza la búsqueda de los sospechosos y la recolección de testimonios sobre lo ocurrido en Rawson. La información disponible confirma el robo de la camioneta, su posterior abandono y la intervención de la unidad fiscal especializada.