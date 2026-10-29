A poco más de 24 horas del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada en un viejo potrero del paraje El Malezal, en Corrientes, la Justicia difundió este jueves los resultados preliminares de la autopsia.

El examen, realizado en el Instituto Médico Forense, concluyó que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. Algunas de esas lesiones habrían sido provocadas cuando todavía estaba con vida, según el informe citado por fuentes judiciales.

El estudio también registró lesiones defensivas y mutilaciones, incluida la amputación de la mano izquierda. De acuerdo con el informe forense, las heridas en uno de los antebrazos son compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de los cortes, los investigadores infieren que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se determinó cuántas ni de qué tipo.

Peritajes pendientes Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no fue posible establecer si la docente fue víctima de una agresión sexual. Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que, mediante procedimientos de laboratorio, se buscarán marcadores biológicos y material genético que puedan vincular a los autores. Tampoco se precisó la fecha de la muerte, por lo que el Instituto Médico Forense pidió la colaboración de especialistas de Córdoba para estudios entomológicos, es decir, análisis de insectos asociados al cuerpo que pueden ayudar a estimar el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) interviene en los análisis genéticos pendientes.

Comunicación a la familia Los restos de la maestra fueron encontrados el miércoles, 21 días después de su desaparición, semisumergidos en un viejo potrero ubicado a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde Nancy Godoy se desempeñaba como directora suplente. La familia fue la primera en recibir los resultados de la autopsia, antes de la difusión pública, en una reunión convocada a las 18.30 en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, en Belgrano al 100, en Esquina.

En ese encuentro participaron los tres hijos de la docente —Sebastián, Adán y José—, su nuera Alejandra y el abogado Sergio Briend. También intervinieron por videoconferencia el decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González, quienes explicaron los hallazgos iniciales y los estudios complementarios que continúan en curso. El marido de la víctima, Martín, no asistió por el estado de conmoción que le generó el hallazgo del cuerpo.

La causa y las detenciones La docente fue vista por última vez el 7 de octubre. Ocho días después, sus hijos denunciaron la desaparición y se inició una investigación que derivó en cinco detenciones. La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, quienes sostienen como principal hipótesis que la docente fue víctima de un femicidio.

En el expediente figuran Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, acusada como coautora de homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón, peón rural imputado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva. El caso provocó una marcha en Esquina y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional para este jueves 29 de octubre, con movilización de docentes en distintos puntos del país.