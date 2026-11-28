Gendarmería secuestró ejemplares de seis especies en una vivienda de Pocito. La Secretaría de Ambiente intervino y labró un acta por tenencia ilegal.

Un domicilio de Pocito quedó bajo investigación en un operativo contra la tenencia ilegal de fauna silvestre, en el que Gendarmería Nacional encontró 11 aves autóctonas en cautiverio. Los ejemplares estaban distribuidos en seis especies y fueron rescatados junto con diez jaulas vacías, según el procedimiento informado.

La medida se concretó este sábado 28 de noviembre por la mañana, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el juez Rallo Gallo. La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan de Gendarmería, en un caso que se enmarca en controles sobre captura y tenencia de fauna silvestre.

Identificación de las especiesAl detectarse los animales enjaulados, los efectivos convocaron a inspectores de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para el reconocimiento de las especies y las actuaciones administrativas correspondientes. El relevamiento permitió identificar tres benteveos, dos diucas, dos chamuchinas, dos mixtos, un jilguero y un corbatita. Todos quedaron bajo secuestro preventivo, mientras se labró un acta de infracción por la tenencia de fauna silvestre.

Marco de controlLa Secretaría de Ambiente recordó que la captura, el cautiverio y la comercialización de animales silvestres están prohibidos. Según la información oficial, los controles se realizan junto con fuerzas de seguridad para detectar estas prácticas y resguardar la biodiversidad provincial. En este tipo de casos, la actuación administrativa se suma a la intervención judicial ya ordenada en el allanamiento.

Canal de denunciasQuienes tengan información sobre caza furtiva, venta clandestina o animales silvestres en cautiverio pueden denunciar de manera anónima al 4305057 o por WhatsApp al 2644305057. Ese canal quedó vigente como vía de reporte para nuevas intervenciones vinculadas con fauna silvestre en la provincia.