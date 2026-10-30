La fiscalía de Jáchal investiga una denuncia por presunto abuso sexual simple contra una menor de 14 años. Ya dispuso una medida de protección y aguarda una audiencia videograbada.

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La UFI del Norte investiga en Jáchal una denuncia por presunto abuso sexual simple que tendría como víctima a una adolescente de 14 años. El fiscal Gastón Salvio confirmó a Actualidad Jachallera que la presentación judicial fue realizada por el padre de la menor y que ya se dispusieron medidas de protección. La causa permanece en etapa inicial y, por el momento, la Justicia espera una audiencia videograbada para incorporar el testimonio de la adolescente.

Salvio sostuvo que no dará “muchas especificaciones” sobre el caso, aunque ratificó la existencia de la denuncia y la edad de la presunta víctima. También explicó que la medida adoptada busca resguardar a la menor mientras se produce la prueba central para la investigación. En este tipo de procesos, la declaración de la presunta víctima suele ser determinante para definir los pasos siguientes y las eventuales medidas procesales.

Próximo paso procesal El fiscal indicó que la declaración se tomará mediante una audiencia videograbada, un procedimiento que permite registrar el testimonio sin exponer innecesariamente a la adolescente. Según precisó, ese material será analizado por una psicóloga y luego se notificará al denunciado, como parte de las actuaciones de rigor. “Lo que hacemos ahora es escuchar a la menor por audiencia videograbada para que nos dé su testimonio y ver de ahí cómo seguimos después”, señaló Salvio.

El representante del Ministerio Público Fiscal agregó que la investigación continúa abierta, pero que no puede avanzar en otras diligencias hasta contar con esa declaración. “La investigación continúa, pero hasta que no tengamos el testimonio de la menor, supuesta víctima, no podemos continuar con las otras cuestiones de rigor”, afirmó. La reserva sobre las circunstancias del hecho y sobre la identidad de las personas involucradas se mantiene en resguardo de la adolescente y del desarrollo de la causa.

Por ahora, no trascendieron detalles sobre el lugar ni sobre la mecánica del presunto episodio. La evolución del expediente quedará atada a la realización de la audiencia videograbada y a la evaluación técnica posterior del testimonio, que definirá si la fiscalía impulsa nuevas medidas en el marco del proceso penal.