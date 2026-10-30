Ocurrió este jueves en el shopping de avenida Libertador. La UFI Flagrancia imputó a un hombre de 34 años por daño simple.

Un hombre fue aprehendido este jueves a las 13:59 en el shopping Patio Alvear, en Capital, luego de ser sorprendido cuando arrancaba un secador de manos eléctrico del baño de clientes. El episodio terminó con la intervención del personal de seguridad privada y del Cuerpo Urbano, que lo redujo y lo trasladó esposado.

Según precisaron desde la Policía a Telesol Diario, el hecho ocurrió en el paseo comercial ubicado sobre avenida Libertador San Martín 1820. La secuencia comenzó cuando un cliente que almorzaba en el patio de comidas ingresó al sector de sanitarios y escuchó ruidos extraños. Al entrar, vio a un hombre vestido con remera negra, zapatillas blancas y bermuda camuflada mientras arrancaba a la fuerza el aparato amurado a la pared.

Intervención en el lugar El testigo dio aviso de inmediato y el encargado de mantenimiento, junto con el personal de seguridad privada, acudió al baño y bloqueó la salida del sospechoso. De ese modo, se concretó una aprehensión civil hasta la llegada de efectivos del Cuerpo Urbano, convocados tras un llamado al 911. La Policía informó además que en el procedimiento se secuestró el secador de manos dañado y un tornillo de 3 centímetros que sostenía la estructura a la mampostería.

El detenido fue identificado por la fuerza como Mayco Yair Manzur, de 34 años, domiciliado en el Lote Hogar N°4 de Chimbas. Por directivas de la fiscal Virginia Branca y del ayudante fiscal David Peña, de la UFI Flagrancia, quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 4ta, bajo el Legajo N° 37/26, imputado por el delito de daño simple.

Marco judicial La causa quedó encuadrada en una investigación por daño simple, figura que alcanza la destrucción o deterioro de bienes ajenos sin que en el parte policial se informaran otros cargos. Con la persona detenida en sede policial, el expediente seguirá bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que deberá definir los pasos procesales siguientes.

El dato relevante para el avance del caso es que el secador fue secuestrado en el lugar y que la intervención se produjo de inmediato, con la participación de clientes, seguridad privada y personal policial. La continuidad del trámite dependerá de las decisiones que adopte la fiscalía en el marco del Legajo N° 37/26.