La Brigada de Investigaciones Central lo detuvo en Chimbas, tras el saqueo a una ferretería de Avenida España. La Justicia lo imputó por robo y sigue la búsqueda del botín.

La Brigada de Investigaciones Central detuvo a Cristian “El Pitbull” Escobar en Chimbas, luego del robo cometido el viernes 23 de octubre a las 18:18 en una ferretería de Capital. Según la reconstrucción policial, el hecho ocurrió minutos antes de la apertura comercial de la Ferretería Molper, ubicada en Avenida España 142 Sur, entre Laprida y Rivadavia. La causa quedó en el fuero de delitos contra la propiedad y continúa la investigación para establecer si hubo otras personas involucradas.

El propietario del local encontró el inmueble violentado en su sector posterior y constató el faltante de dinero y herramientas. De acuerdo con el parte policial, los autores sustrajeron 300.000 pesos en efectivo y taladros, soldadoras, amoladoras y otros elementos de trabajo. Ese tipo de mercadería tiene un valor de reventa relevante para el circuito informal y, al mismo tiempo, afecta la operatoria comercial de un negocio que depende de stock específico para su funcionamiento.





Identificación del sospechoso El rastreo realizado por el 911 a través de los domos de seguridad ubicados en la esquina de Avenida España y Laprida, junto con el trabajo de campo de la Brigada, permitió individualizar a Escobar como sospechoso. La información policial lo ubica con domicilio en el Barrio El Chañar, en Chimbas. Además, el material original señala que había salido del Penal de Chimbas ocho meses antes del hecho, dato que explica por qué el caso volvió a activar la respuesta de la fuerza de seguridad.

Operativo de detención Con una orden judicial firmada por un fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, los efectivos ingresaron al domicilio del sospechoso. Según la Policía, al advertir la presencia de los uniformados, Escobar intentó escapar por los techos de viviendas linderas y luego se internó en un cañaveral para ocultarse. El operativo cerrojo desplegado por la Brigada cerró las vías de fuga y permitió reducirlo en ese sector, tras lo cual fue trasladado a la Central de Policía.

Escobar quedó alojado en los calabozos de la Central e imputado por el delito de robo, mientras la Justicia avanza para recuperar lo sustraído y determinar si actuó con cómplices. En esta etapa, la imputación es provisoria y depende de la prueba que se incorpore al expediente. El dato pendiente para el desarrollo de la causa es la eventual recuperación del botín y la eventual identificación de otras personas vinculadas al hecho.