Un operativo conjunto permitió ubicar una Benelli 300 con pedido de secuestro y una Husqvarna 200 con numeración adulterada. Un hombre quedó vinculado a la causa, sin detención.

Un operativo conjunto entre efectivos policiales de San Juan y Mendoza permitió recuperar dos motocicletas de alta cilindrada con irregularidades registrales. Una de ellas tenía pedido de secuestro por robo en la provincia vecina y la otra presentaba adulteraciones en el número de motor y chasis. El procedimiento fue confirmado por el comisario Illanes, jefe del D5, en una entrevista con Radio Mil20.

Según explicó el funcionario policial, la investigación se inició a partir de información sobre un vehículo de alta gama que podría encontrarse en San Juan y que estaba circulando por la vía pública. Con esos datos, los investigadores localizaron una motocicleta en inmediaciones de Comandante Cabot y España, donde entrevistaron al conductor, un hombre de apellido Mercado, oriundo del departamento Rawson.

Al requerir la documentación y realizar las verificaciones sobre motor y chasis, personal especializado en sustracción de automotores detectó adulteraciones en ambos números. Se trataba de una Husqvarna de 200 cilindradas. Durante el procedimiento, el hombre manifestó además que había adquirido un segundo rodado: una Benelli de 300 cilindradas.

Pedido de secuestro vigente

Al controlar esa segunda motocicleta, los efectivos comprobaron que registraba un pedido de secuestro por robo en Mendoza, solicitado por la Fiscalía de Godoy Cruz. De acuerdo con lo informado por Illanes, el requerimiento había sido emitido el 4 de octubre. En el caso de la Husqvarna, los investigadores aguardan pericias de chasis y motor, incluido el revenido químico, para establecer el origen de las adulteraciones.

Situación judicial

El jefe policial aclaró que el hombre no fue detenido y quedó vinculado a las actuaciones judiciales mientras avanzan las medidas para determinar cómo llegaron los vehículos a sus manos. Illanes agregó que existe un dato que orienta la pesquisa: el propietario de una motocicleta con características y numeración coincidentes, oriundo de Mendoza, tiene su vehículo en su poder. Por ese motivo, los investigadores manejan la hipótesis de que podría tratarse de una moto gemela, es decir, un rodado con identidad adulterada a partir de otro vehículo de similares datos registrales.

La causa continúa bajo investigación y se esperan nuevas directivas de las fiscalías intervinientes para definir los próximos pasos y la eventual situación procesal del hombre involucrado. En paralelo, la Policía remarcó la importancia de verificar la documentación y la numeración de motor y chasis antes de comprar un vehículo usado, ya que esa revisión puede evitar contingencias legales y económicas para el adquirente.